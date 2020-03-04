Владимир Остапчук отреагировал на скандальную публикацию: этоо мои руки, все три

В первый день весны телеведущий поздравил поклонников в инстаграме, опубликовав интригующее фото рядом с женщиной. Владимир Остапчук отметил, что весна – время для любви, однако раскрывать имя своей избранницы не стал. Он рассказал, что подобные сообщения публикует ради провокации.

После громкого разрыва с женой Еленой Войченко к личной жизни Владимира Остапчука приковано особое внимание поклонников и прессы. Сам Владимир Остапчук лишь усиливает интерес общественности, которая стремится увидеть любимую знаменитого артиста.

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1 марта на личной странице ведущего в инстаграме появилось фото, на котором его нежно обнимает женщина. Подпись к фотографии говорит сама за себя: "Весна – это любовь". Кадр стремительно разлетелся по сети и в очередной раз дал повод для обсуждения романтических отношений шоумена.

Журналисты канала Соломии Витвицкой "Особенное с Соломией" пообщались с Владимиром Остапчуком на премьере ленты "Свидание в Вегасе", в которой он исполнил одну ключевых ролей. Ведущий рассказал, что последний раз на свидании он был еще 13 лет назад и сейчас не хочет наполнять свою жизнь подобной романтикой. Он также отказывается комментировать свою личную жизнь.

На вопрос журналистки о интригующем сообщении-поздравлении с весной Владимир отреагировал неоднозначно. Шоумен отметил, что подобные сообщения позволяют ему осознать, сколько "адекватных людей" в его инстаграме: "для меня странно, что люди лезут в другую жизнь". А руки, которые ласково обнимают ведущего на фото – его.

Это мои руки. Все три. Я это запостил не для того, чтобы дать ответ, а для того чтобы вызвать вопросы у людей,

– аргументировал Остапчук.

Ранее в СМИ появилась информация, что новой избранницей Владимира Остапчука стала девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом. В социальных сетях пары появлялись фото с отдыха, опубликованные в то же время. Однако ведущий не стал комментировать отношения с девушкой.

О разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко стало известно в октябре 2019 года. Тогда шоумен был участником развлекательного проекта "Танцы со звездами", а затем в прямом эфире пояснил, что решение принимал вместе с женой. Одной из причин стало проживание на две страны – Украину и Канаду. Пара виделась не часто из-за насыщенного графика Владимира Остапчука. Сейчас в столичном суде рассматривают заявление телеведущего о разводе с Еленой Войченко. Супруги имеют двух детей, поэтому, вероятно, именно этот вопрос может вызвать дискуссию.