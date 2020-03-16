Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться с друзьями во время карантина: смешное видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук хоть и носит защитную маску в людных местах, однако не забывает о правилах рукопожатий, через которые также могут передаваться болезни, в частности, и коронавирус. Он провел видеоинструкцию, что делать в таких случаях.

На своей странице в инстаграме мужчина опубликовал видео, в котором находится в одном из торговых центров Киева со своим другом. Оба – в масках, но здороваются друг с другом только с помощью локтей, ног и в стиле, привычном для японцев. Но ни в коем случае не обнимаясь или через рукопожатие.

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"Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве", – подписал видеоролик Остапчук.

Ранее он также публиковал фотографию, на которой обедает вместе со своим сыном во время введенного страной карантина. Ведущий объяснил, что карантин – "это еще и возможность больше времени провести со своими близкими". ⠀

А если вас как отца, ужасает перспектива 14 дней находиться дома с детьми – идем на мой YouTube канал и смотрим пошаговую инструкцию: как весело провести время с ребенком, курицей и скотчем (НЕ алкоголь),

– добавил Владимир.

Смотрите видеоролик Владимира Остапчука, как тот развлекается с сыном во время карантина: