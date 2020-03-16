24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться с друзьями во время карантина: смешное видео

- Читати новину українською

Украинский телеведущий Владимир Остапчук хоть и носит защитную маску в людных местах, однако не забывает о правилах рукопожатий, через которые также могут передаваться болезни, в частности, и коронавирус. Он провел видеоинструкцию, что делать в таких случаях.

На своей странице в инстаграме мужчина опубликовал видео, в котором находится в одном из торговых центров Киева со своим другом. Оба – в масках, но здороваются друг с другом только с помощью локтей, ног и в стиле, привычном для японцев. Но ни в коем случае не обнимаясь или через рукопожатие.

К теме Украинские звезды отреагировали на карантин в государстве: Главное – без паники

"Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве", – подписал видеоролик Остапчук.

 

Ранее он также публиковал фотографию, на которой обедает вместе со своим сыном во время введенного страной карантина. Ведущий объяснил, что карантин – "это еще и возможность больше времени провести со своими близкими". ⠀

А если вас как отца, ужасает перспектива 14 дней находиться дома с детьми – идем на мой YouTube канал и смотрим пошаговую инструкцию: как весело провести время с ребенком, курицей и скотчем (НЕ алкоголь),
– добавил Владимир.

 

Смотрите видеоролик Владимира Остапчука, как тот развлекается с сыном во время карантина:

 

Роналду отдает свои гостиницы под больницы для людей с коронавирусом – фейк
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Владимир Остапчук LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
14 марта 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
14 марта 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
13 марта 17:11 Без Мадонны и показов Армани: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
13 марта 11:48 "Пятница, 13": Что известно обо всех частях жуткого фильма
Юлія Михайлова
13 марта 11:09 Черная кошка и пустые ведра: а вы суеверны?
Юліана Вінтюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук