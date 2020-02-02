Владимир Остапчук признался, что будет с его недвижимостью после развода

Телеведущий Владимир Остапчук и Елена Войченко уже начали судебный процесс по разводу. У пары будет много вопросов, которые следует согласовать в суде. Но, вероятно, недвижимость, не станет поводом для дискуссий.

Как Владимир Остапчук признался в программе "Светская жизнь", в браке с Еленой Войченко он приобрел две квартиры и две машины. Однако конфликта из-за этого не должно возникать. Перед подачей документов на развод супруги подписали нотариальную сделку, согласно которой недвижимость и одно авто перейдет в собственность Елены.

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Шоумен убеждает: продолжает обеспечивать своих детей и выделять на них средства. Кроме этого, Владимир Остапчук заявил, что половину сбережений, а это около 30 тысяч долларов, он также оставил жене.

"Я взял на себя обязательства, как нормальный человек, выплачивать ежемесячно определенную сумму. Я посчитал, что с 1 сентября 2019 года по 1 февраля 2020 года я на детей выплатил 225 тысяч гривен, это немного больше, чем 9 тысяч долларов. Также я оплачиваю школу, дополнительные расходы, связанные с поездками за границу или на отдых. Когда они были в Канаде, я снимал им дом, в котором они жили два с половиной месяца", – рассказал Остапчук.

В то же время Елена Войченко сообщила, что ее бывший возлюбленный нерегулярно помогает финансово. Поэтому женщина сама зарабатывает и маневрирует в выплатах. В частности, за обучение дочери Эмилии она задолжала за 2 месяца. Кроме этого, платить за услуги няни Владимир Остапчук также не намерен.

"Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах, я стараюсь самостоятельно это делать. Я стараюсь работать и зарабатывать максимально, пока мне удается держаться на определенном уровне. Владимир хоть и помогает, но не стабильно. Я стараюсь балансировать... Мне навстречу идут люди. Например, за ту же школу я должна за два месяца", – со слезами на глазах поделилась Елена.

На эти заявления Владимир Остапчук ответил: "Я не могу отказаться или согласиться оплачивать няню. Я плачу определенную сумму ежемесячно, а как она ее распределяет – это уже другое дело. Я думаю 225 тысяч гривен за 5 месяцев хватит, если их разумно распределить. Я не только денежными выплатами поддерживаю семью, я обязался быть хорошим отцом, каким я был, есть и навсегда останусь".