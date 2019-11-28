Владимир Остапчук признался, насколько он азартный

Телеведущий Владимир Остапчук сделал довольно откровенное признание. Знаменитый украинец рассказал, что он очень азартный, поэтому в казино для него дорога закрыта.

Владимир Остапчук стал приглашенным гостем шоу "Дети против звезд", которое выходит на Новом канале. Именно там ведущему пришлось залезть в клетку и принять участие в соревнованиях по чревовещанию (умение говорить с закрытым ртом). Перед конкурсом Владимир Остапчук признался, что он очень азартен, поэтому, если не победит, то вызовет участников на другой конкурс.

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"Если замечу во время соревнования, что чревовещатель Ярина будет побеждать, предложу дополнительный батл – армреслинг. Просто я очень азартен. Меня нельзя пускать в казино, иначе через 5 минут вы услышите от меня нечто вроде: "Доченька, не бели хату, она уже не наша", – с юмором рассказал Владимир Остапчук.



Телеведущий Владимир Остапчук / Пресс-служба

Кроме этого, ведущий признался, что дети в шоу оказались очень сильными соперниками. Поэтому поддаваться им Владимир Остапчук не собирался.

"Наши соперники – просто маленькие "монстры". Они кого угодно заставят пасти задних. Чего только стоит парень, который из своих восьми лет жизни пять посвятил боевым искусствам. Подыгрывать им нет смысла. Поэтому я и не поддавался", – добавил он.



Владимир Остапчук принял участие в шоу / Пресс-служба

До недавнего времени Владимир Остапчук участвовал в еще одном развлекательном проекте – "Танцах со звездами 2019". В одном из видеодневников он отмечал что будет изо всех сил бороться за главный кубок, а вероятный триумф посвятит своим детям. Уступать Владимир Остапчук не намеревался, что подтвердило его признание об азартности. Однако шоу он покинул в полуфинале, от чего не сдерживал эмоций.

"Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгать", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы, как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев – мой лучший стимул... Без вас я стал бы приторным и неинтересным. И самое главное – спасибо моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов. Мои детки, Елена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны – я благодарен вам за то, что сейчас я абсолютно счастливый человек", – заявил после шоу Остапчук.



Владимир Остапчук на "Танцах со звездами 2019" / Instagram / @vova_ostapchuk