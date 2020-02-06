Владимир Остапчук публично потроллил бывшую жену

Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук в очередной раз привлек внимание журналистов к своей личной жизни. В сети он разместил сообщение, в котором публично потроллил заявления бывшей возлюбленной Елены Войченко.

На инстаграм-странице Владимир Остапчук опубликовал снимок из спортзала, на котором показал фрагмент своей тренировки. Однако уже в посте шоумен публично высмеял обвинения Елены Войченко, с которой находится в процессе развода.

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Недавно женщина дала первое интервью, в котором рассказала, что Владимир Остапчук после Евровидения ощутил себя популярным и изменял ей. Кроме этого, даже на отдыхе шоумен вел себя достаточно эгоистично, уделял себе больше времени, чем жене или детям. Да и относительно выплат Елена Войченко призналась, что они нерегулярные, поэтому ей приходится маневрировать и влезать в долги с оплатой за школу.

"Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. В плане реализации себя, демонстрации себя и не обременении себя какими-то обязательствами, какими-то границами. Даже элементарно находясь на отдыхе с месячным ребенком, он мог разворачиваться и уходить. И когда я как-то говорила: "Может стоит уделить внимание или помочь мне?", – муж не понимал никогда и не понимает до сих пор. Типа что такое? Я хочу погулять, я хочу наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, потому что я не нагулялся, а что тут такого? У меня одна жизнь", – вспомнила Войченко.

Такое заявление Владимир Остапчук публично опроверг в программе "Светская жизнь". Мужчина рассказал, что с сентября выплатил бывшей жене более 9 тысяч долларов. Однако уже в сети он решил в очередной раз публично потроллить ситуацию относительно развода.

Сегодня на тренировке немножко повредил руку. Ничего страшного – до свадьбы заживет,

– написал Владимир Остапчук.

Журналисты LifeStyle 24 обратили внимание и на хэштеги, прикрепиленные к сообщению, в которых артист высмеял слова Елены Войченко относительно измен, жадности и эгоизма.



Владимир Остапчук потроллил бывшую жену / Instagram / @vova_ostapchuk

О разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко стало известно в октябре 2019 года. Тогда шоумен был участником развлекательного проекта "Танцы со звездами", а затем в прямом эфире пояснил, что решение принимал вместе с женой. Одной из причин стало проживание на две страны – Украину и Канаду. Пара виделась нечасто из-за насыщенного графика Владимира Остапчука. Сейчас в столичном суде рассматривают заявление телеведущего о разводе с Еленой Войченко. Супруги имеют двоих детей, поэтому, вероятно, именно этот вопрос может вызвать дискуссию.

Что касается недвижимости, то Владимир Остапчук заверил: перед подачей документов на развод пара подписала нотариальное соглашение, согласно которому недвижимость и одно авто перейдет в собственность Елены.