Владимир Остапчук раскрыл подробности развода: как долго экс-супруги не живут вместе

Популярный украинский телеведущий после скандального видео с любовницей решил поставить точку в обсуждении его развода с экс-супругой Еленой Войченко. Владимир Остапчук признался, что не живет с бывшей уже 8 месяцев, а официально пара развелась еще 6 марта этого года.

Вчера, 26 апреля, Остапчук опубликовал пикантное видео с любовницей, которое возмутило не только его фолловеров, но и звездных коллег. В частности, пост в комментариях раскритиковала певица Оля Полякова. Шоумен поспешил дать официальный ответ на наиболее популярные вопросы о его личной жизни очередным постом в инстаграме.

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Телеведущий акцентировал на том, что с экс-супругой Еленой Войченко они разорвали отношения еще 8 месяцев назад. С конца августа пара не живет вместе. Как уверяет Владимир Остапчук, такое решение было вполне сознательное и обдуманное для обоих партнеров. Однако законодательством предусмотрено, что процесс официального развода продолжается достаточно долго, когда у бывших супругов есть общие дети.

Шоумен решил рассекретить дату, когда суд узаконил решение об их с Еленой разводе. Это произошло еще 6 марта 2020 года и "обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляции". Остапчук отметил, что безумно любит двух своих детей – дочь Эмилию и сына Эвана, и всегда будет заниматься их воспитанием.

Я разведен. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не нахожусь в прошлых отношениях и, честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы,

– объяснил ведущий.

Остапчук отметил, что на такие откровения он решился из-за шквала обсуждений его предыдущего видео, на котором он засветил женские ножки. Фаны раскритиковали такой поступок звезды и отметили, что подобными действиями он наносит невыразимую боль бывшей жене. "Не придавал этой информации огласки, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку. И не давать больше возможности спекулировать на этой теме", – аргументировал Владимир Остапчук.

Напомним, что о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко стало известно в октябре 2019 года. Тогда шоумен был участником развлекательного проекта "Танцы со звездами", затем в прямом эфире объяснил, что решение принимал совместно с женой. Однако впоследствии экс-возлюбленная публично разоблачила многочисленные измены мужа и призналась, что они неоднократно пытались "склеить" брак.