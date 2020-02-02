Владимир Остапчук рассказал, как о разводе узнала его дочь

Одна из образцовых пар украинского шоу-бизнеса Владимир Остапчук и Елена Войченко расстаются. Пара воспитывает двоих детей: 6-летнюю Эмилию и 1-летнего Эвана. И если мальчик еще не понимает, что происходит в семье, то к разговору с дочерью родители тщательно готовились.

Как Владимир Остапчук рассказал в комментарии "Светской жизни", перед беседой с дочкой он советовался с детским психологом. Телеведущий признался, что Эмилия становилась свидетелем их с Еленой Войченко ссор, поэтому, вероятно, понимала, что родители не могут жить вместе.

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"Я, как педагог, как человек, который специально ходил к детскому психологу, чтобы понять, как правильно это ребенку объяснить, скажу: Эмилия – та девочка, которая видела наши постоянные ссоры, прямо серьезные ссоры, прямо очень серьезные ссоры и она все прекрасно понимает. Ей шесть лет, но она понимала, что не клеится эта жизнь, она это видела. Мы пришли и сказали: "Эмилия, дочка, ты понимаешь, такая история, ты видишь, что мы с мамой постоянно ссоримся, возможно, нам с мамой не надо жить вместе, а по отдельности. Это не значит, что мы тебя не любим, это не значит, что я не буду приезжать и не буду читать тебе сказки". Это стресс, но больший стресс, когда люди не разъезжаются и происходят плохие вещи в семьях", – рассказал Владимир Остапчук.

В октябре 2019 года Владимир Остапчук и Елена Войченко объявили, что разводятся после 12 лет брака. Тогда пара решила не разглашать причин такого решения. Однако прошло несколько месяцев и супруги все же пояснили поклонникам, что произошло. По словам Елены Войченко, Владимир Остапчук изменял, что и стало причиной развода. В то же время шоумен опроверг эти заявления, отметив, что они постоянно ссорились даже в присутствии детей.

"Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали это делать перед нашими детьми. Лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чтобы не травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно ради того, чтобы обезопасить как раз детей", – добавил Владимир Остапчук.