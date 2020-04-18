Владимир Остапчук рассказал о роскошном подарке от Филиппа Киркорова

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук в очередной раз ошеломил фанатов. Оказывается, во время участия в "Танцах со звездами" ему написал российский исполнитель Филипп Киркоров. Впоследствии артист передал Владимиру роскошный подарок в виде iPhone 11.

Украинская певица Оля Полякова на карантине проводит прямые эфиры на личной странице в инстаграме вместе со звездами шоу-бизнеса. На днях к разговору присоединился ведущий Владимир Остапчук, который ошарашил признанием о знакомстве с "королем российской эстрады" Филиппом Киркоровым.

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Шоумен говорит, что познакомился с Филиппом Бедросовичем во время проекта "Танцы со звездами 2019". Он написал Остапчуку в личные сообщения: "Я наблюдаю за твоими успехами, мне нравится ваша пара и то, как ты танцуешь". Так они начали общаться. Ведущий признался, что получить такой комплимент было очень приятно.

И простым общением их отношения не завершились. По случаю дня рождения Владимира, Киркоров опубликовал огромное сообщение-приветствие и передал ему подарок через Олю Полякову. Через пол месяца презент оказался в шоумена.

Оказалось, что Филипп Киркоров приготовил для Остапчука новенький iPhone 11.

Этот телефон лежит дома, у меня iPhone 10. Этот 11 никому не дарю – он запакован. Для меня странно получать в подарок телефон. Это как жест уважения. Но мы договорились, что когда увидимся, я ему тоже сделаю подарок и мы будем квиты. У него ко мне теплые дружеские чувства, наверное,

– прокомментировал такой поступок российской звезды украинский ведущий.