Владимир Остапчук рассказал об отношениях с бывшей женой: Не все гладко

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук в очередной раз прокомментировал свой развод и рассказал, в каких отношениях сейчас находится с бывшей женой.

Разговоры вокруг развода Владимира Остапчука и его бывшей жены Елены Войченко продолжаются до сих пор. В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Остапчук заявил, что они нормально общаются и он видится с детьми.

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В украинских СМИ уже давно появилась информация о том, что новой избранницей Владимира является 33-летняя девушка по имени Кристина, которая работает нотариусом. Однако сам ведущий это не комментирует. Он отмечает, что развод – это всегда хорошо.

Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому, что они пришли и честно ответили на вопрос: "Зачем его тянуть дальше?"

– сказал Остапчук в "Ранку з Україною".

Шоумен также добавил, что и понятия не имел, что станет известным из-за своего развода.

Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале "Украина" или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе,

– признался Остапчук.

Владимир заявил, что нормально общается с Еленой и видится с детьми.

Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так,

– рассказал ведущий.

На вопрос относительно алиментов он не захотел отвечать и добавил, что ему очень приятно, что людям интересна его личная жизнь.