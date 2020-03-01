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Владимир Остапчук заинтриговал сеть новым фото: есть ли у шоумена отношения

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Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук недавно создал ажиотаж вокруг своего развода с супругой Еленой Войченко. Теперь он опубликовал фотографию, которой продемонстрировал, что у него новая избранница.

Владимир Остапчук не прекращает интриговать подписчиков. На своей странице в инстаграме он поделился фотографией, которая вызвала активные обсуждения в комментариях.

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Этим кадром телеведущий поздравил всех с первым днем весны.

Весна – это любовь,
– подписал шоумен.

На снимке Остапчука нежно обнимает за шею женщина. Ее лица не видно, однако можно предположить, что это его новая возлюбленная.

Ранее в СМИ появилась информация, что новой избранницей шоумена является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.

Если посмотреть на последнюю публикацию Кристины в инстаграме, то можно увидеть, что форма ее ногтей и маникюр очень похожи на те, что изображены на фотографии, которую опубликовал Остапчук. Поэтому вполне вероятно, что незнакомкой из кадра является именно эта девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездные романы Владимир Остапчук LifeStyle
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