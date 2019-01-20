Владимир Ткаченко сменил имя и сорвал овации на шоу "Голос страны 9": видео

Украинский певец Владимир Ткаченко решил начать новый этап в вокальной карьере. Артист сменил имя на Дэвид Аксельрод, с которым выступил на шоу "Голос страны 9".

На днях стало известно, что Владимир Ткаченко вернется на талант-шоу. Артист выбрал "Голос страны 9", так как убежден, что это самый короткий путь к миллионной аудитории. Однако начать новый этап в своей жизни он решил с другим именем – Дэвид Аксельрод. По словам его жены, продюсера Елены Мозговой, это не просто псевдоним.

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Это фамилия его деда, которую он взял себе. Теперь его зовут Дэвид Аксельрод,

– рассказала Елена Мозговая.

Для Дэвида Аксельрода, который имеет больше 15 лет вокального опыта, выход на сцену "Голос страны 9" был очень уверенным. Артист с легкостью развернул все четыре судейских кресла и заставил тренеров побороться за него. В конце концов, слова Тины Кароль были наиболее убедительными для певца, поэтому он присоединился к команде поп-дивы.

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Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода (Владимира Ткаченко)

К слову, Владимир Ткаченко – талантливый певец, который когда-то участвовал в группе "Барселона". Артист неоднократно демонстрировал свой талант на вокальных шоу, в частности, "Шанс", "Ты – звезда", "Новая волна" и "Х-фактор". Известно, что Владимир Ткаченко выпустил три клипа – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" и "Амели". Вместе с Еленой Мозговой он воспитывает дочерей Зою и Евгению от первого брака с Александром Пономаревым.