Владимир Зеленский поздравил Лину Костенко с юбилеем

19 марта 90-летие празднует гениальная украинская поэтесса Лина Костенко. Такую дату не обошел вниманием Президент Украины Владимир Зеленский, который публично поздравил писательницу с праздником.

Соответствующее сообщение глава государства разместил на странице в фейсбук. Владимир Зеленский назвал юбиляршу "Украинкой с большой буквы" и обратил внимание на то, насколько творчество поэтессы близко миллионам читателей.

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"Для миллионов украинцев ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и неистребимый дух свободы. Каждой строкой вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает ваши стихи, появляются крылья... Желаем вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую строку!"– написал Владимир Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что Лина Костенко отказывается от любых государственных званий и наград, что, по его мнению, свидетельствует о ее скромности и человечности. Как известно, поэтесса является лауреатом Премии фонда Атоновичев и Национальной премии имени Тараса Шевченко, а также обладательницей Ордена князя Ярослава Мудрого. Однако сама Лина Костенко не щеголяет отличиями и отказалась от наивысшего звания "Герой Украины".

К поздравлениям Лины Костенко присоединилась и солистка группы The HARDKISS Юлия Санина. Она зачитала любимый стих из творчества поэтессы – "Где, говорят, есть гора...".

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