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Владимир Зеленский публично поздравил Елизавету II с днем рождения: что написал президент

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Елизавета II получила поздравления от Владимира Зеленского / Instagram / @theroyalfamily

Президент Украины Владимир Зеленский не обходит вниманием памятные даты и дни рождения мировых лидеров. 21 апреля он публично поздравил британскую королеву Елизавету II с праздником.

Как известно, Ее Величеству Елизавете II исполнилось 94 года. По традиции, королева отмечает праздник в семейном кругу, но из-за пандемии коронавируса отпразднует день рождения только с мужем Филиппом. Однако никто не отменял волну поздравлений, поэтому Елизавета II уже начала получать электронные открытки от мировых лидеров. В частности, на твиттер-странице Владимир Зеленский разместил сообщение, в котором публично поздравил монарха.

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"От имени всех украинцев мне приятно передать теплые поздравления Ее Величеству королеве с днем рождения! Королева – символ мужества, веры и преданности. Желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, согласия и благополучия", – написал Владимир Зеленский в сети.

Известно, что на время карантина королева Елизавета II самоизолировалась в своей резиденции в Виндзоре. Ее Величество отказалась от семейного ужина, чтобы не подвергать близких опасности. Кроме этого, Елизавете II пришлось отложить торжественный праздник, который она, по традиции, ежегодно проводит в Лондоне. Поэтому едва ли не впервые за историю правления королевы, летом 2020 года не состоится грандиозный парад по случаю ее дня рождения.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дни рождения Владимир Зеленский Королівська сім'я Елизавета II Новости Украины
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