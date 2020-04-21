Владимир Зеленский публично поздравил Елизавету II с днем рождения: что написал президент
Президент Украины Владимир Зеленский не обходит вниманием памятные даты и дни рождения мировых лидеров. 21 апреля он публично поздравил британскую королеву Елизавету II с праздником.
Как известно, Ее Величеству Елизавете II исполнилось 94 года. По традиции, королева отмечает праздник в семейном кругу, но из-за пандемии коронавируса отпразднует день рождения только с мужем Филиппом. Однако никто не отменял волну поздравлений, поэтому Елизавета II уже начала получать электронные открытки от мировых лидеров. В частности, на твиттер-странице Владимир Зеленский разместил сообщение, в котором публично поздравил монарха.
Читайте также: Чего вы могли не знать о королеве Елизавете II: искусный механик и жена своего брата
"От имени всех украинцев мне приятно передать теплые поздравления Ее Величеству королеве с днем рождения! Королева – символ мужества, веры и преданности. Желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, согласия и благополучия", – написал Владимир Зеленский в сети.
Известно, что на время карантина королева Елизавета II самоизолировалась в своей резиденции в Виндзоре. Ее Величество отказалась от семейного ужина, чтобы не подвергать близких опасности. Кроме этого, Елизавете II пришлось отложить торжественный праздник, который она, по традиции, ежегодно проводит в Лондоне. Поэтому едва ли не впервые за историю правления королевы, летом 2020 года не состоится грандиозный парад по случаю ее дня рождения.
Читайте также
-
Рита перенесла все гораздо сложнее, – Том Хэнкс рассказал детали лечения от COVID-19сегодня , 10:57
-
"Дома с Олафом": представители Disney создали мультсериал для детей на карантинесегодня , 09:16
-
Когда Троица в 2020 году: дата праздика в Украинесегодня , 10:19
-
Как из черствой паски сделать французский деликатес — простой рецептсегодня , 09:26
-
21 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30
-
Рацион Шварценеггера: как питается американский Терминаторсегодня , 10:00