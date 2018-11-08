Владимир Зеленский с голым торсом эффектно выполнил физические упражнения: видео

Один из самых известных юмористов страны Владимир Зеленский в очередной раз покорил сеть мотивационным видео. Несколькосекундный ролик появился в его блоге и сразу же взбудоражил Instagram.

Несмотря на насыщенные съемки в фильмах и юмористических проектах Владимир Зеленский не забывает о ежедневных тренировках. Актер каждый раз публикует эффектные ролики и показывает, как проходят его занятия под контролем личного тренера.

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На днях в сети появилось очередное видео с Владимиром Зеленским, которое уже успело взбудоражить Instagram. На кадрах видно, как юморист поднимает тяжелый металлический брус. При этом шоумен выполняет упражнение в одних шортах, поэтому на его теле виднеются кубики пресса.

Забыл футболку, но не забыл шорты. Слава Богу! Всем спортивного утра,

– с юмором написал Владимир Зеленский.

Более 500 тысяч пользователей сети полюбили эффектное видео. Поклонники Владимира Зеленского сразу же засыпали его комплиментами и отметили, что он находится в прекрасной физической форме.