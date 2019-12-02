Владимира Остапчука заподозрили в романе с Ксенией Мишиной, – СМИ

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который во время участия в проектах "Танцы со звездами" начал бракоразводный процесс с женой Еленой Войченко, сходил на свидание с актрисой и победительницей шоу Ксенией Мишиной.

Об этом написал пользователь в комментариях к одному из сообщений программы "Светская жизнь" в Инстаграме. Женщина под ником @animallovers2018 попросила телеведущую Катя Осадчая спросить у Владимира Остапчука, что он делал в Вене в среду, 27 ноября, в компании победительницы "Танцев со звездами" Ксении Мишиной.

Официально: Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

Пользовательница добавила, что шоумен также целовал Мишину в шею. Другая девушка также в комментариях отметила, что видела Остапчука в Вене, но только в понедельник.

"Спрятаться не получается у них", – добавила пользовательница в социальных сетях.

Редакция LifeStyle 24 связалась с представителями Владимира Остапчука и теперь ожидает ответа относительно подтверждения или опровержения слухов о романе шоумена с Ксенией Мишиной.



Скріншот з інстаграму

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

25 октября Украина была потрясена новостью: Владимир Остапчук и Елена Войченко решили расстаться. Телеведущий официально подтвердил все слухи, а в сети появилось заявление о расторжение брака. Согласно документу, истцом был Владимир Остапчук.

Пока точно неизвестно, что стало причиной развода после 12 лет семейной идиллии. Однако в обращение Владимир Остапчук намекнул, что любовь на расстоянии не выдержала испытания. Ведущий живет на две страны – Украину и Канаду.

"Между нами годі крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое", – заявил Владимир Остапчук.