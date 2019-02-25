Влюбленные и счастливые: Хайди Клум с женихом Томом Каулитцом посетили вечеринку Элтона Джона

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @lizcatherine66

Немецкая топ-модель и ее будущий муж Том Каулитц вошли в число почетных гостей светского мероприятия, которое организовал Элтон Джона. Традиционная вечеринка состоялась параллельно с проведением церемонии награждения Оскар-2019, 24 февраля.

45-летняя Хайди Клум вместе со своим 29-летний женихом Томом Каулитцом посетили благотворительное светское мероприятие, организатором которого является Элтон Джон. Британский рок-исполнитель ежегодно организовывает вечеринку, средства собранные на которой перечисляет в фонд, помогающий бороться со СПИДом.

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Снимками с благотворительной вечеринки немецкая топ-модель поделилась на своей странице в Instagram. Для светского появления Хайди Клум выбрала роскошное золотистое платье от Elie Saab, дополнив его босоножками в тон и сумкой от Jimmy Choo. Ее избранник надел классический наряд – черный смокинг и белую рубашку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Хайді Клум і Том Каулітц
Хайди Клум и Том Каулитц на вечеринке Элтона Джона / Instagram / @lizcatherine66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Теги: LifeStyle Мода Эльза Хоск Новости LifeStyle Хайди Клум
Источник: LifeStyle 24
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