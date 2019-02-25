Влюбленные и счастливые: Хайди Клум с женихом Томом Каулитцом посетили вечеринку Элтона Джона
Немецкая топ-модель и ее будущий муж Том Каулитц вошли в число почетных гостей светского мероприятия, которое организовал Элтон Джона. Традиционная вечеринка состоялась параллельно с проведением церемонии награждения Оскар-2019, 24 февраля.
45-летняя Хайди Клум вместе со своим 29-летний женихом Томом Каулитцом посетили благотворительное светское мероприятие, организатором которого является Элтон Джон. Британский рок-исполнитель ежегодно организовывает вечеринку, средства собранные на которой перечисляет в фонд, помогающий бороться со СПИДом.
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Снимками с благотворительной вечеринки немецкая топ-модель поделилась на своей странице в Instagram. Для светского появления Хайди Клум выбрала роскошное золотистое платье от Elie Saab, дополнив его босоножками в тон и сумкой от Jimmy Choo. Ее избранник надел классический наряд – черный смокинг и белую рубашку.
Хайди Клум и Том Каулитц на вечеринке Элтона Джона / Instagram / @lizcatherine66