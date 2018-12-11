Влюбленные Венсан Кассель и Тина Кунаки вышли в свет: яркие фото

21-летняя французская модель Тина Кунаки вместе со своим мужем 52-летним французским актером Венсаном Касселем посетили премьеру фильма "Император Парижа", которая прошла в столице Франции.

Знаменитые звездные супруги появились на премьере французского фильма "Император Парижа". Главную роль в киноленте сыграл Венсан Каселла, а его жена Тина Кунаки пришла поддержать его в этот важный день.

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Со свадьбы 21-летней Тины и 52-летнего Венсана прошло более трех месяцев, однако каждый их выход становится одним из важнейших событий. Ведь звездные супруги не слишком часто балуют поклонников своим появлением на светских мероприятиях. Они предпочитают оставаться вне избыточной социальности. Фото перед выходом на светский вечер Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

Однако не прийти на это событие они не могли. Влюбленные и счастливые они появились в премьерном кинотеатре. Для светского выхода 21-летняя модель выбрала total look. Черное кашемировое пальто, из-под которого виднелось темное платье. Тина надела туфли-лодочки на высоком каблуке в тон к верхней одежде, и дополнила образ сумкой от Prada. А изюминкой в таком строгом наряде стала прическа модели. Она идеально выпрямила свои африканские кудри. Поклонники заметили, что в таком образе она очень похожа на Монику Беллуччи.



Тина Кунаки и Венсан Кассель в Париже / Getty Images​

Аксессуар Тины Кунаки / Getty Images

Напомним, 21-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель поженились в сентябре этого года. Они сыграли тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.