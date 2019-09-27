Влюбленный и романтичный: Потап выпустил новый альбом MISHA

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) выпустил первую часть двойного альбома ПТП MISHA // NINA. В него вошло 7 лирических треков, которые кардинально отличаются от его предыдущего творчества.

В новых треках Потапа соединились хип-хоп и лирика, музыку и слова к которым написал сам рэпер. Соавтором синглов стал молодой саундпродюсер и звукорежиссер Nick Niker (Никита Пучков). Об этом сообщается на ТСН.

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Потап отметил, что все привыкли видеть Потапа веселым шоуменом и немного хулиганом, но в новом альбоме он пытался показать другую сторону мужчины.

Это альбом на одном дыхании. О чувствах полного погружения в другого человека, если хочешь спрятаться от всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтического мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В MISHA / метафорические истории хорошего плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мнением, характером – любовью!

– отметил Потап.

Музыкальный альбом открыла лирическая песня CHINA, в которой герой приходит в клуб, чтобы залечить душевные раны. Главным мотивом песни Потап пытался показать, какие эмоции возникают, когда человек впервые видит красивую женщину.

"Первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах. Эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда. Трепет ожидания и пылкие взгляды..." – говорится в описании к видео, которое появилось на YouTube-канале артиста 27 сентября. Режиссерами клипа стали Максим Шелковников и Денис Маноха.

Потап – CHINA: смотреть видео онлайн

Текст песни​ CHINA Потапа:

Slow-mo, танцы под бубнящий флоу,

Rock’n’roll и бутылки под столом,

Всё как будто сон, I’m a rockstar — Post Malone,

В этой суматохе я тебя нашёл,

Ведь я всю жизнь скитаюсь,

Покажи, что прячешь,

Расскажи, что знаешь обо мне,

Но поспеши, родная,

Время догоняет,

По пятам сгораю в тишине,

Этой ночью как Пигмалион,

Оживлял в этот миг яркий сон,

Нам шептал старик Dom Perignon,

Я не слышал ни крик, и ни звон,

Всё ушло, будто на второй план,

Я в тебе растворился, пропал,

Я дорогою так измождён был, ведь я тебя очень долго искал

Некуда спешить, всё расставим по местам,

Небо согрешит, чтоб любовь оставить нам,

И, возможно, я не прав, все попытки мои зря,

Но я точно знаю, будешь ты моя.

Ну скажи, открой мне тайну,

Кто тела этого дизайнер,

Мой мир, увидев тебя, замер,

Ведь наша встреча не случайна,

Прошу, скажи, открой мне тайну,

Твой взгляд такой необычайный,

Мне не даёт он сдаться, пойми,

Ведь наша встреча не случайна, CHINA

Ах, какой это кайф,

Знать бы наверняка,

Колдовство растекается по телу,

Всё заранее знал,

Даже не намекай,

Мы для них будем вместе проблемой,

Мы с тобой плыли против течения, закрыв глаза,

И скрывая чувства на сцене, я ждал тебя,

Чтоб остаться с тобою в гримёрке и поцеловать,

Но какие на самом деле мы, им не узнать,

Я надеюсь, что не создал тебя в голове,

Что не упущу этот сон,

Тебя вижу везде,

Я угадаю твой телефон,

Потом узнаю, где ты живёшь,

И как чародей, проберусь ночью в твой дом,

Чтобы увидеть там вновь эту дивную тень,

Что заставляет кровь закипеть, дыхание моё замереть

Некуда спешить, всё расставим по местам,

Небо согрешит, чтоб любовь оставить нам,

И, возможно, я не прав, все попытки мои зря,

Но я точно знаю, будешь ты моя

Ну скажи, открой мне тайну,

Кто тела этого дизайнер,

Мой мир, увидев тебя, замер,

Ведь наша встреча не случайна,

Прошу, скажи, открой мне тайну,

Твой взгляд такой необычайный,

Мне не даёт он сдаться, пойми,

Ведь наша встреча не случайна, #CHINA