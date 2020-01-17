Вместо Дэниэла Крейга: следующий Джеймс Бонд может быть темнокожим, но точно не женщиной

Весной 2020 года на большой экран выйдет юбилейный, двадцать пятый, фильм про культового агента 007. Ранее в сети появлялись слухи, что после Дэниела Крейга, который в пятый раз и в последний раз сыграет легендарного героя, звездой бондианы станет женщина. Однако продюсер франшизы уверенно опровергла слухи.

О том, что после Дэниела Крейга агента 007 снова будет играть мужчина, а не женщина, продюсер фильма Барбара Брокколи заявила во время беседы с представителями издания Variety.

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По ее словам, цвет кожи главного героя не будет иметь никакого значения, однако роль Джеймса Бонда должен выполнять именно мужчина.

Он может быть любого цвета, но он должен быть мужчиной. Я верю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин – сильных женских персонажей. Но я точно не заинтересована в том, чтобы давать выполнять мужскую роль женщине. Я думаю, женщин можно раскрыть гораздо интереснее,

– заявила Барбара Брокколи.

Напомним, впервые слухи о том, что Дэниел Крейг покидает бондиану появились в мае 2019 года. Именно из-за заявления актера, в котором он отметил, что готов отдать роль женщине, иностранные СМИ разразились новостями о кардинальных изменениях в бондиане. Уже в июле того же года в сети появилась информация, что роль Джеймса Бонда сыграет Лашана Линч. В ноябре Крейг подтвердил, что больше не вернется к роли агента 007, а также признался, что планировал покинуть франшизу еще до съемок фильма "007: Не время умирать", однако объяснил, почему изменил свое решение.