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Вместо фестиваля: помещение Каннского дворца отдали бездомным на время карантина

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Дворец Каннского фестиваля / Фото из открытых источников

Пока Каннский кинофестиваль ждет своих гостей в середине лета, а не в мае, помещение под событие временно решили отдать бездомным и беспризорным животным. Такие меры применили на время активного распространения вспышки Covid-19 во Франции.

Сотрудница мэрии Канн поделилась, что такое решение было принято для соблюдения карантина, поскольку сейчас людям запрещено находиться на улице. Если французы могут пережить карантин в своих домах (их 67 миллионов), то бездомным (12 миллионов) некуда деваться. Есть опасения, что коронавирус может иметь большое влияние на бездомных, ведь они не имеют доступа к надлежащей санитарии.

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В издании France 24 сообщают, что всем, кто заходит внутрь Каннского дворца, измеряют температуру. Каждую ночь там остаются на ночлег 50-70 человек. Бездомным предоставили все необходимое для ночлега: раскладные кровати, которые размещены на минимум 2 метра друг от друга, душевые кабины, кухни, обведенное пространство с телевизором и играми и даже четыре будки для бездомных собак. "Мы знаем, что собаки ценны для людей, которые живут на улицах", – сказал Доминик Од Лассет, чиновник в Каннский ратуши.

За порядком в помещении наблюдают охранники в защитных масках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CineReviewer (@cinereviewer)

 

Напомним, что Каннский фестиваль во Франции перенесли с 12-23 мая на июнь-июль. В случае продолжения вспышки коронавируса его отсрочат на осень этого года. Во Франции в период пандемии коронавируса подтверждено 9 155 больных коронавирусом, а также 1 696 летальных случаев. Около 5 тысяч людей уже выздоровели.

Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Новости Франции Каннский кинофестиваль Кино
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