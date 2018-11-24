Вместо фиалки, сенполия расцвела: ученые нашли "ляп" в клипе группы KAZKA на песню "Плакала"

Лишь два месяца назад украинская группа KAZKA презентовал видеоклип на песню "Плакала", который набрал около 56 миллионов просмотров. Кроме того, песня попала в Топ-10 популярных песен международного чарта Shazam. Однако ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в новом видео.

Об этом говорится на официальной странице музея в Facebook.

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Припев песни начинается со слов "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Но ученые заявили, что на экраны попала "немножко не та фиалка".

Звездой клипа стала сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не принадлежит к семье фиалковых! Она представляет геснериевые, виды которых не растут в диком состоянии в Украине,

– отмечается в сообщении.

Так, по словам биологов, сенполия растет в Африке, а встретить ее можно вблизи водопадов и рек Танзании и Кении.



Солистка группы KAZKA / Instagram @kazka.band



Солистка группы KAZKA / Instagram @kazka.band

Песня "Плакала" группы KAZKA: смотрите видео