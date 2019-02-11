Вместо Грэмми: Тэйлор Свифт пропустила церемонию и отправилась в Лондон с любимым

Знаменитая американская певица Тейлор Свифт пропустила престижную премию Грэмми 10 февраля, на которую была номинирована в одной из категорий. Артистка предпочла кинопремию BAFTA в Лондоне, которая проходила в тот же день.

На церемонию награждения BAFTA-2019 Тейлор Свифт отправилась в компании своего любимого Джо Элвина, который представлял на премии фильм "Фаворитка", который был номинирован в семи категориях.

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На красную дорожку пара так и не попала, но журналисты успели их сфотографировать после афтерпати Vogue x Tiffany Fashion & Film, когда Тейлор и Джо за руку шли с вечеринки. Для торжества звезда надела нежно-голубое платье от Stella McCartney с глубоким декольте, поверх которого надела голубое пальто, в то время как ее избранник примерил классический смокинг.



Тейлор Свифт и Джо Элвин на афтерпати​ BAFTA / Getty Images



Тейлор Свифт на афтерпати BAFTA / Getty Images

Об отсутствии Тейлор Свифт на церемонии Грэмми-2019 в Лос-Анджелесе стало известно 7 февраля - за 3 дня до самой музыкальной премии. Певица, которая была номинирована на "Лучший вокальный поп-альбом", все же решила поддержать своего любимого в Лондоне. Кроме нее музыкальную церемонию Грэмми пропустила и другая известная исполнительница - Ариана Гранде, которой запретили спеть на сцене новую песню 7 Rings с ее последнего альбома Thank U, Next. Певица со скандалом решила отказаться от присутствия на премии, на которой 10 февраля ее отметили наградой за "Лучший вокальный поп-альбом".