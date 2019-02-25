Вместо MARUV на Евровидение-2019 от Украины может поехать Freedom Jazz

Украину на Евровидении-2019 вместо MARUV может представить женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz. Ведь по правилам музыкального конкурса, если победитель нацотбора отказывается от участия в Евровидении, на него отправляется тот артист, который набрал наибольшее количество баллов после победителя. А это – Freedom Jazz.

"С точки зрения де-юре, это конечно нонсенс. Но с точки зрения морали, учитывая ситуацию, что сложилась между Россией и Украиной, я считаю, что смысл в этом есть – ведь между странами сейчас военный конфликт", – комментировал ранее изданию "Вести" скандал вокруг MARUV Вадим Лисица – продюсер певицы Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении-2010.

Читайте также: Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019

Певица MARUV, которая победила в нацотборе на Евровидение-2019, и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не подписали 25 февраля соглашение об участии артистки в песенном конкурсе.

Национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин. Председатель НСТУ Зураб Аласания заявил, что не все хорошие украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами.

Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении, пока не принято. Переговоры со следующим кандидатом начнем утром (26 февраля – ред.),

– сообщил Аласания.

Смотрите видео выступления Freedom Jazz на нацотборе на Евровидение-2019:

Почему вокруг участия MARUV в Евровидении-2019 вспыхнул скандал?

Maruv победила в финале нацотбора на Евровидение-2019, поэтому получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие против выступления артистки от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в соседнем государстве аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".

При этом Maruv говорит, что считает Крым территорией Украины. Но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

А еще выяснилось, что правами на песню Siren Song, с которой MARUV должна была выступать на Евровидении-2019, владеет российская компания Warner Music Russia.

Впоследствии MARUV заявила, готова отказаться от гастролей по России. Певица убеждала, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве. Однако после длительных переговоров 25 февраля MARUV и НСТУ не пришли к соглашению и не подписали соглашение об участии певицы в Евровидении-2019 от Украины.

Что известно о Freedom Jazz?

Это украинская женская музыкальная группа из десяти совершенно разных вокалисток. Их в 2008 году объединила продюсер и режиссер-постановщик успешных телепроектов Елена Коляденко. Певицы вынуждены были уменьшить состав коллектива до 6, ведь, согласно правилам Евровидения на сцене не может находиться больше людей. Однако Freedom Jazz все же "нарушил" это правило: одна из вокалисток группы вышла на сцену нацотбора на последних месяцах беременности. Участницы популярной группы владеют группой саксофонов, клавишными, ударными и бас-гитарой.