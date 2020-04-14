Вместо роскоши – спасение планеты: звезды, которые жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом

Уже больше трех месяцев вспышки коронавируса возникают в каждой новой стране и уносят десятки тысяч жизней людей. Чтобы хоть как-то помочь людям и медикам в их нуждах, мировые и украинские знаменитости отдают собственные средства и время на спасение планеты.

По состоянию на 14 апреля в мире зафиксировано 1,9 миллиона случаев заболеваний коронавирусом. Из них – 120 тысяч летальных, но почти пол миллиона уже вылечились и находятся дома на самоизоляции. В число заболевших входят и звезды разных сфер – кино, музыки, модной индустрии. К сожалению, также есть и потери среди талантливых художников, которых постигла вирусная инфекция и дала осложнения на организм, которые исправить уже нельзя было.

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Поэтому "селебритиз" мировой величины, в частности и украинские лидеры мнений начали вносить свой вклад в спасение планеты. Кто-то жертвует деньги на закупку медицинского оборудования, кто-то – на нужды жертв домашнего насилия, которые пострадали от рук агрессоров во время карантина дома, кто-то – на пошив индивидуальных средств безопасности. Кто эти все филантропы и какими поступками они отличились – читайте в подборке LifeStyle 24.

Кьяра Ферраньи

Итальянская фэшн-блогерша одной из первых обратила внимание на вспышку коронавируса в ее родном Милане и Италии в целом. Уже больше месяца она не выходит из своей квартиры на улицу, чтобы уберечь себя и семью от заражения вирусом. Когда же болезнь начала прогрессировать в регионе Ломбардия, блогер вместе со своим мужем-рэпером Fedez запустила краудфандинговую кампанию для закупки новых больничных коек интенсивной терапии миланской больнице Сан-Раффаэле.

Сумма ее личного с мужем вклада достигала 100 тысяч евро. Вместе с этим Кьяра продолжает призывать помогать и поддерживать акцию, несмотря на то, что процент смертности в стране начал падать, а те, кто перенес тяжелые симптомы болезни, согласились продолжить лечение дома, тем самым освободив место для людей с осложнениями. Общая сумма, которую удалось собрать силами людей на счет фонда Ферраньи, по состоянию на 14 апреля, составляет почти 5 миллионов евро.

Джорджио Армани

Еще в конце февраля, когда в Европе происходили роскошные Недели мод, глава престижного итальянского бренда Giorgio Armani обратил внимание на вспышку коронавируса, которая набирала оборотов в Италии. Именно тогда проходила Неделя моды в Милане, поэтому немало модных показов были под угрозой. Чтобы обезопасить своих гостей и организаторов события, он принял нелегкое решение провести показ в пустом зале только с участием моделей и команды, которая готовила показ. Такой шаг Армани активно обсуждали во всех мировых СМИ, потому что не знали, что в ближайшее время все люксовые бренды вынуждены будут полностью отменить свои мероприятия вплоть до конца весны 2020 года.

Когда же выдающийся итальянец Джорджио Армани оценил сложную ситуацию в Италии, он также пожертвовал немалые средства на нужды больных коронавирусом. Сумму в 1 миллион евро получили три больницы в Милане и Департамент гражданской защиты, который является национальным органом в Италии, занимающимся прогнозированием, предупреждением и управлением чрезвычайными ситуациями.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Знаменитая голливудская чета Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса тоже отреагировала на пандемию коронавируса в мире. Стоит добавить, что США сегодня занимает первое место по числу больных в мире, а Дональд Трамп объявил режим "катастрофы" в стране. Поэтому звезды решили позаботиться о питании тех, кто оказался на грани голода из-за пандемии. Пара пожертвовала 1 миллион долларов в фонд двух благотворительных организаций – Feeding America и Food Banks Canada. Известно, что представители организаций помогают взрослым и малообеспеченным семьям с продовольственными товарами.

Супруги также призывают приобщаться к благотворительности всех американцев и поклонников из других стран, чтобы поддержать людей, которые из-за сложной финансовой ситуации не имеют возможности хорошо питаться.

Рианна

Одно из крупнейших пожертвований на борьбу с коронавирусом сделала барбадосская певица Рианна. Звезда пожертвовала колоссальные 7 миллионов долларов на разные нужды. 5 миллионов долларов – на поддержку медицинских центров и их оборудование и защитную одежду, в том числе и на ускорение тестирования в странах Гаити и Малави. Эти средства она распределила на организации Partners In Health, Direct Relief, International Rescue Committee, World Health Organization и Feeding America, куда раньше передавали средства Лайвли и Рейнольдс.

Другие 2,1 миллиона долларов звезда отдала на нужды жертв домашнего насилия, которые пострадали во время карантина. Ведь согласно данным генсека ООН Антониу Гутерреша, в мире домашнее насилие увеличилось вдвое из-за введения карантинных мер. Средства направлены в фонд Mayor's Fund for Los Angeles, который оказывает помощь жертвам подобных ситуаций.

В частности Рианна купила аппарат искусственной вентиляции легких для своего отца Рональда Фенти, которого поразила коронавирусная болезнь, и отправила в Барбадос. У мужчины были осложнения и по его словам, он думал, что умрет. Следовательно, звезда спасла ему жизнь, хотя у нее с отцом всегда были довольно напряженные отношения.

Когда же ее фанаты начали спрашивать во время одного из прямых эфиров, почему она отдает все средства на благотворительность, а не выпускает вместо этого долгожданный музыкальный альбом, Рианна отметила, что "пытается спасти мир, в отличие от президента Дональда Трампа".

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Арнольд Шварценеггер

"Железный Арни" тоже не пасет задних и решил раскошелиться на 1 миллион долларов на нужды врачей в связи с пандемией Covid-19. Шварценеггер также призвал своих поклонников присоединиться к благотворительности и пожертвовать средства в благотворительный фонд, конечная цель которого собрать 5 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на закупку масок, халатов, перчаток и других вещей первой необходимости для медиков по всему миру. Сумма собранных средств превысила все ожидания, поэтому сейчас общими силами благотворителей собраны 6,7 миллиона долларов.

Голливудский киноактер также выпустил серию футболок со своими домашними любимцами, где просит всех оставаться дома.

Арнольд Шварценеггер также опубликовал миловидное видео, в котором учит своего домашнего любимца, собачку Черри, как правильно мыть лапки во время карантина. Ранее киноактер был вынужден отменить спортивный фестиваль The Arnold Sports Festival из-за вспышки вируса в США.

Кайли Дженнер

Знаменитая блогерша и уже дважды самая юная миллиардерша мира по рейтингу Forbes благодаря своей бьюти-компании не осталась в стороне от беды в США и пожертвовала 1 миллион долларов для закупки вещей первой необходимости в больницах. Свой вклад в борьбу с пандемией звезда нигде не объявляла, но известием в сети поделилась врач, которая принимала роды у Кайли 2 года назад. Она рассказала, что молилась о помощи от кого-то, чтобы обеспечить всех медиков всем необходимым, и ее радости не было предела, когда она узнала, что благотворительный взнос сделала ее бывшая звездная пациентка.

Вместе с этим она добавила, что все вещи, купленные на пожертвования, будут переданы "на передовую", ведь "слишком много масок в больницах исчезают, прежде чем они попадают к тем, кто в них нуждается в первую очередь".

Анджелина Джоли

Американская киноактриса, которая уже давно известна в Голливуде как щедрый филантроп, пожертвовалf 1 миллион долларов в благотворительную организацию No Kid Hungry, которая обеспечивает питанием детей из семей с низким доходом. Поскольку многие школы дают детям и их семьям бесплатное питание, когда они учатся в школе, то сейчас, из-за закрытия школ в разгар пандемии, у них такой возможности нет. Все пожертвованные средства Джоли будут распределены между 30 штатами.

В частности Джоли в марте-месяце рассказывала о создании глобальной коалиции ЮНЕСКО по вопросам образования, которая займется оказанием помощи в организации дистанционного образования на период пандемии коронавируса.

Ральф Лорен

Знаменитый американский дизайнер Ральф Лорен перечислил 10 миллионов долларов на уход за старшими людьми во время пандемии коронавируса и за детьми, которые в этом нуждаются. Все средства уже передали в Фонд экстренной помощи Ральфа Лорена. Кроме этого его модный бренд Ralph Lauren начал производство защитных масок (250 тысяч) и халатов (25 тысяч) для медиков, которые будут разосланы в несколько госпиталей мира.

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус среди немалых скандалов в личной и профессиональной жизни является известной активисткой. Следовательно проблема распространения коронавируса в ее родной стране не могла ее не задеть. Поэтому звезда вместе с популярным косметическим брендом M.A.C создала коллаборацию, и присоединилась к благотворительной инициативе, чтобы передать 10 миллионов долларов 250 компаниям из разных стран, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Звезда когда-то была лицом этого косметического бренда, поэтому у нее даже не возникло сомнений, чтобы не помочь марке. Сейчас бренд предлагает также своим покупателям внести свой вклад в благотворительность, купив губную помаду Viva Glam, 100% средств с которой идут на пожертвования для борьбы с коронавирусом.

Сама певица вместе с бойфрендом Коди Симпсоном не забывает поддерживать дух медиков, поэтому недавно закупила 120 обедов из местного тако-ресторана – кухни мексиканской еды. Их она с парнем отвезла в одну из больниц Лос-Анджелеса.

Группа U2

Ирландская рок-группа U2 поразила суммой своих пожертвований на борьбу с коронавирусом. Музыканты решили передать 10 миллионов евро на закупку средств индивидуальной защиты для медиков в борьбе с COVID-19 в Ирландии. Известно, что в первом грузе, который прибыл в Дублин, были медицинские товары из Китая, среди которых: 40 аппаратов ИВЛ, около 60 тысяч пар очков, 200 тысяч масок и более миллиона одноразовых перчаток. О своем вкладе на борьбу с вирусом музыканты тоже решили нигде не афишировать, а информацию можно было узнать только из сообщений СМИ.

Руслан Багинский

Основатель украинского бренда Ruslan Baginskiy прославился во всем мире своими стильными шляпками и кепи. Его головные уборы часто примеряли известные модели и звезды мира, поэтому успех модного бренда был потрясающим. На прошлой неделе бренд Ruslan Baginskiy передал один миллион гривен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова и Коломыйскую центральную районную больницу, где все средства были направлены на необходимое медицинское оборудование, которое помогает в борьбе с коронавирусом.

Джордж Клуни

Голливудские супруги, актер Джорджа Клуни и его жена-адвокат Амаль Клуни, присоединились к числу звезд, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Они пожертвовали 1 миллион долларов, который они распределили между шестью благотворительными фондами. Часть денег также была перечислена на поддержку района Ломбардия в Италии, где зафиксировано больше всего заболевших вирусом. Стоит добавить, что именно в этом регионе у Джорджа Клуни есть дом.

Другие, не менее значительные пожертвования звезд:

Донателла Версаче – 200 тысяч евро для миланской больницы;

Бритни Спирс – финансовая помощь трем подписчикам, нуждающимся в помощи в период пандемии коронавируса;

Пинк – 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом;

Сандра Буллок – 6 тысяч масок для одной из детских больниц Лос-Анджелеса;

Мэттью Макконахи – 80 тысяч защитных масок для врачей, пожарных и полицейских в 15 штатах США;

Тейлор Свифт – тысячи долларов фанатам, потерявшим работу из-за коронавируса;

Рита Ора – запуск собственной линейки одежды StopTheSpread, средства от продажи которой поступают в благотворительный фонд борьбы с COVID-19, а также волонтерство в Национальной службе здравоохранения Британии;

Джамала – распродажа собственного гардероба для закупки защитных костюмов для врачей;

Даша Астафьева – закупка продуктов первой необходимости для пожилых людей;

Украинский дизайнер Иван Фролов (Frolov) – пошив защитных костюмов для медиков;

Украинский дизайнер Светлана Бевза (BEVZA) – пошив спецодежды для украинских медицинских работников;

ZARA – пошив товаров первой необходимости – маски, халаты, перчатки и шапки;

Christian Dior и Louis Vuitton – изготовление бутылок с дезинфицирующим средством для рук для больниц Франции;

Prada – пошив 100 тысяч единиц медицинской спецодежды и санитарных масок;

Chanel – производство масок и рубашек, которые помогут уменьшить риск инфицирования;

Carolina Herrera – пошив медицинских халатов для врачей и медсестер в США.