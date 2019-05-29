Вместо сцены – Верховная Рада: звезды, которые решили пойти в политику

Это похоже на новый тренд – из артистов идти в политику. Похоже, немало звезд с голубого экрана решили попробовать себя в кардинально другой плоскости. Какие селебрити уже объявили о решении стать политиком, читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

Все больше украинских представителей и представительниц шоу-бизнеса решает идти в политику. Сначала заявление о создании политической партии сделал Святослав Вакарчук – сегодня, мы уже знаем основных лиц из его партии "Голос". Сегодня же похожим заявлением удивила поклонников певица Оля Полякова.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук 16 мая 2019 года представил собственную партию "Голос", с которой планирует идти на парламентские выборы. Сейчас в политическую силу входят лишь несколько членов. Однако, музыкант призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".



Святослав Вакарчук идет на парламентские выборы с партией "Голос"

По словам Вакарчука, он идет в политику чтобы начать настоящие изменения в Украине, которых требует народ. Лидер партии "Голос" отметил, что приоритет для ее основателей – изменить правила игры в украинской политике и отойти от старой системы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Оля Полякова

Полякова заявила о создании женской партии во время доклада на Форуме Женского партнерства при поддержке общественной организации "Деловые Украинские Женщины".

По ее словам, новая политическая сила не будет представлена ​​на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году. Оля призвала женщин к объединению, цель которого – борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа. Певица добавила, что будет формировать команду лично.

А также добавила, что ее цель – "собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы, а не попасть в парламент любой ценой".

Виктор Павлик

Имя украинского артиста Виктора Павлика может появиться в списках членов новой партии "Стабильность" на грядущих выборах в Верховную Раду. Возглавит ее бывший кандидат в президенты Украины из Мариуполя Василий Журавлев. Такую информацию действительно подтвердили представители Павлика.



Виктор Павлик тоже попробует свои силы на парламентских выборах

Сам артист заявил только то, что точно будет поддерживать эту партию в Верховной Раде, даже если не вступит в нее.