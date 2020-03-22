Внимание, вы можете пустить слезу: Сербский оркестр поддержал итальянцев и сыграл онлайн-концерт

Италия больше всего страдает от коронавируса среди европейских стран. Люди со всего мира пытаются поддержать итальянцев. Музыканты Национального оркестра Сербии, не выходя из дома, с помощью специальной программы сыграли песню для населения Италии.

В то время как в Китае пандемия коронавируса идет на спад, во всем мире она распространяется с невероятной скоростью. Сейчас в Италии зафиксировали более 53 тісяч случаев заражения коронавирусом. Она является второй страной в мире по количеству инфицированных. Сербский оркестр решил поддержать итальянцев в такое сложное время. Музыканты исполнили известную итальянскую народную песню Bella ciao ("Прощай, красавица").

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Говорят, что эту композицию пели итальянские партизаны во время Второй мировой войны. Для того, чтобы записать эту композицию, оркестр не собирался вместе. Музыканты остались дома и сыграли через специальную программу. Видео быстро облетело мир и тронуло сотни тысяч пользователей.

"Внимание, вы можете пустить слезу", – подписала видео пользовательница твиттера.

Attention tout risque de verser une petite larme n'est pas exclu ? pic.twitter.com/zM800mdPh7 — Sophie Bourdais (@SophieBourdais) March 21, 2020

Отметим, по состоянию на 21 марта в Италии зафиксировано 53 578 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 4 825 летальных случаев. Выздоровели 6 072 человека. Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение. Всего в мире вирусной пневмонией, которую вызвал коронавирус, заболели более 303 тысяч человек. В Украине подтверждено 47 случаев инфицирования и 3 смерти от болезни. Удалось выздороветь 1 человеку. Граждан призывают соблюдать правила карантина и оставаться дома. При появлении первых симптом коронавируса – обращайтесь к семейному врачу.



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