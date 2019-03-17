Внучка Елизаветы II Евгения засветилась на свидании с мужем в ночном клубе

28-летняя принцесса Йоркская и ее муж Джек не являются любителями светских событий, поэтому редко появляются на публике. Однако накануне члены королевской семьи были замечены на свидании в ночном клубе Mayfair Annabel.

Внучка Елизаветы II Евгения и ее муж Джек Бруксбенк не часто радуют поклонников семейными выходами после того, как отпраздновали свою свадьбу в октябре 2018 года. Они посещают все мероприятия, которые организует Кенсингтонский дворец, однако часто предпочитают оставаться за кадром папарацци. Однако на этот раз королевской чете не удалось обойти камеры фоторепортеров.

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28-летняя Евгения и 33-летний Джек были замечены возле дверей одного из самых престижных ночных клубов Лондона Mayfair Annabel. Недавно именно там проходили громкие вечеринки от Vogue и прием от Christian Dior. Как оказалось, 15 марта клуб праздновал свою первую годовщину, поэтому на вечеринку было приглашено немало знаменитостей. Среди них оказались принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек.

Для появления на светском мероприятии внучка королевы Елизаветы II выбрала черный total look, разбавив его рубашкой цвета хаки. Принцесса Евгения обула невысокие каблуки и дополнила образ темной сумкой на плече.



Принцессса Евгения и её муж Джек / Getty Images