Внучка Елизаветы II Евгения засветилась на свидании с мужем в ночном клубе

18 Читати новину українською
Принцесса Евгения и ее муж Джек
Принцесса Евгения и ее муж Джек / Getty Images

28-летняя принцесса Йоркская и ее муж Джек не являются любителями светских событий, поэтому редко появляются на публике. Однако накануне члены королевской семьи были замечены на свидании в ночном клубе Mayfair Annabel.

Внучка Елизаветы II Евгения и ее муж Джек Бруксбенк не часто радуют поклонников семейными выходами после того, как отпраздновали свою свадьбу в октябре 2018 года. Они посещают все мероприятия, которые организует Кенсингтонский дворец, однако часто предпочитают оставаться за кадром папарацци. Однако на этот раз королевской чете не удалось обойти камеры фоторепортеров.

Читайте также: Все бывает впервые: королева Елизавета II опубликовала сообщение в Instagram

28-летняя Евгения и 33-летний Джек были замечены возле дверей одного из самых престижных ночных клубов Лондона Mayfair Annabel. Недавно именно там проходили громкие вечеринки от Vogue и прием от Christian Dior. Как оказалось, 15 марта клуб праздновал свою первую годовщину, поэтому на вечеринку было приглашено немало знаменитостей. Среди них оказались принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек.

Для появления на светском мероприятии внучка королевы Елизаветы II выбрала черный total look, разбавив его рубашкой цвета хаки. Принцесса Евгения обула невысокие каблуки и дополнила образ темной сумкой на плече.

Принцеса Євгенія
Принцессса Евгения и её муж Джек / Getty Images

blog_ava
Опальный Жириновский предложил переименовать оккупированный Крым
сегодня
626
Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
сегодня 10:30 День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
610
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
16 марта 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 1329
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
15 марта 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 356
Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
15 марта 17:57 Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
Богданна Рибак 158
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
15 марта 16:49 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
344
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук