Внучка Елизаветы II принцесса Евгения впервые вышла в свет после свадьбы

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк поженились в октябре 2019 года, однако в их плане не было ни одного официального выхода. Так, через полгода после свадьбы внучка королевы Елизаветы II впервые приняла участие в мероприятии с благотворительной целью.

Пышная королевская свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка состоялась в октябре 2018 года. После этого супруги осуществили лишь несколько выходов в свет, один из которых – рождественская служба в Норфолке в декабре 2018 года. Так, в четверг, 21 марта, внучка Елизаветы II и ее муж впервые совершили официальный выход как супруги.

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Принцесса Евгения и Джекс Бруксбенк появились на открытии нового корпуса ортопедической больницы в Лондоне. Компанию королевской чете составил отец принцессы – принц Эндрю.

29-летняя внучка Елизаветы II во время мероприятия отметила, что присутствие на мероприятии стало для нее особым событием, аргументировав это тем, что когда-то в этой самой больнице ей делали операцию. Принцесса Евгения рассказала, что в 12 лет ей поставили диагноз "сколиоз", поэтому ее позвоночник нуждался в серьезной коррекции.



Принцесса Евгения на открытии нового корпуса больницы​ / Getty Images