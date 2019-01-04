Внучка Софии Ротару поделилась семейными снимками с отдыха в Лондоне: трогательные фото

17-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками теплыми семейными снимками с уикенда в столице Великобритании.

Новые фото внучка Софии Ротару, опубликовала в Instagram-stories на своей официальной странице. Знаменитая украинская певица, которая недавно отказалась от новогодних гастролей в России, провела несколько дней в Лондоне вместе со своей семьей в начале Нового года.

Читайте также: Внучка Софии Ротару снялась в атмосферной зимней фотосессии: яркие фото

17-летняя Соня Евдокименко опубликовала несколько снимков с разных локаций. На первом фото девушка предстала со своим 25-летним братом Анатолием и бабушкой Софией Ротару. Они втроем сфотографировались на фоне зимнего парка развлечений Winter Wonderland, что находится в Гайд-парке в Лондоне. На следующем фото София Ротару стоит рядом с внуком, а также сыном Анатолием и невесткой Светланой.



Внуки Софии Ротару Анатолий и Соня / Скриншот из Instagram-stories Внуки Софии Ротару Анатолий и Соня / Скриншот из Instagram-stories



София Ротару с сыном, внуком и невесткой / Скриншот из Instagram-stories