Внучка Софии Ротару поделилась семейными снимками с отдыха в Лондоне: трогательные фото

128 Читати новину українською
Софія Ротару з сином і внучкою
Софія Ротару з сином і внучкою / Instagram/ @sofiarotaru.official

17-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками теплыми семейными снимками с уикенда в столице Великобритании.

Новые фото внучка Софии Ротару, опубликовала в Instagram-stories на своей официальной странице. Знаменитая украинская певица, которая недавно отказалась от новогодних гастролей в России, провела несколько дней в Лондоне вместе со своей семьей в начале Нового года.

Читайте также: Внучка Софии Ротару снялась в атмосферной зимней фотосессии: яркие фото

17-летняя Соня Евдокименко опубликовала несколько снимков с разных локаций. На первом фото девушка предстала со своим 25-летним братом Анатолием и бабушкой Софией Ротару. Они втроем сфотографировались на фоне зимнего парка развлечений Winter Wonderland, что находится в Гайд-парке в Лондоне. На следующем фото София Ротару стоит рядом с внуком, а также сыном Анатолием и невесткой Светланой.

Внучка Софії Ротару
Внуки Софии Ротару Анатолий и Соня / Скриншот из Instagram-stories
 
Софія Ротару
София Ротару с сыном, внуком и невесткой / Скриншот из Instagram-stories

Софія Ротару
Певица с сыном Анатолием и внуками / Скриншот из Instagram-stories
Теги: LifeStyle София Ротару Лондон Отдых
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
сегодня 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
22
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
61597
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 532
Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
2 января 16:27 Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
3533
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
2 января 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 972
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40559
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук