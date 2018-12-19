Внучка Софии Ротару снялась в атмосферной зимней фотосессии: яркие фото

17-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару поделилась со своими поклонниками снимками с новой фотосессии. Роскошная Соня Евдокименко появилась в съемке в белом образе.

Недавно внучка Софии Ротару взяла творческий псевдоним Sofia Eve и объявила о выпуске первого сингла. Песня вышла в свет в ноябре 2018 года. Вероятно, девушка решила идти по следам своей бабушки. Однако 17-летняя Соня Евдокименко пытается покорить не только шоу-бизнес, но и мировые подиумы.

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Как известно, она успешно работает моделью за границей, снимается для российских глянцев и проводит много времени в столице моды – Милане. Соня легко позирует перед камерой и ведет себя достаточно непринужденно. Так, снимки из новой фотосессии 17-летняя модель и начинающая певица опубликовала на своей странице в Instagram. Внучка Софии Ротару предстала перед многотысячной аудиторией в белом образе. Она позировала возле высоких елок, покрытых снегом, в белой объемной шубе, а на ее руках сидела милая собака.



Соня Евдокименко / Instagram / @ iamsofiaeve



Внучка Софии Ротару снялась в зимней фотосессии​ / Instagram / @ iamsofiaeve



Sofia Eve / Instagram / @ iamsofiaeve

Также в день Святого Николая Соня Евдокименко поделилась снимком, сделанным в помещении. На фото девушка позировала в халате, обнажив ножку, возле украшенной елки. Под снимком она призвала поклонников позвонить близким, пока не стало поздно.