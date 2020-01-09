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Внучку Елизаветы II лишили водительских прав за превышение скорости

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Зара Тиндолл / Getty Images

Старшую внучку британской королевы лишили права управлять автомобилем в течение 6 месяцев. Такое решение принял суд после того, как 38-летнюю Зару Тиндолл обвинили в превышении разрешенной скорости. Она признала свою вину и обязалась уплатить штраф в размере 880 долларов.

Представителей британских монархов тоже не обходят громкие скандалы. Так, вчера, 8 января, суд вынес решение лишить водительских прав внучку Елизаветы II Зару Тиндолл, которая не впервые нарушает правила дорожного движения.

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Еще в ноябре за рулем Land Rover она превысила ограничение разрешенной скорости 112 километров, двигаясь со скоростью 145 километров в час. Правонарушения зафиксировали благодаря камерам видеонаблюдения вблизи дома представительницы королевской семьи в Котсволде.

Зара Тиндолл признала свою вину через адвоката, ведь находилась на отдыхе в Австралии вместе с мужем и детьми. Она согласилась уплатить штраф в размере 880 долларов и покрыть все судебные издержки.

зара тіндолл
Зара Тиндолл с мужем Майком / Instagram / @mike_tindall12

Стоит отметить, что для Зары Тиндолл, которая получила профессиональный успех в конном спорте, это не первое правонарушение на дороге. В возрасте 19 лет она едва уцелела, перекинувшись за рулем автомобиля.

Что же касается лишения водительских прав сроком на 6 месяцев, то одного правонарушения для этого мало. Очевидно, в течение трех последних лет у Зары Тиндолл накопилось 12 штрафных пунктов, которые привели к такому решению суда.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я
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