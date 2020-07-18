32-летнего внука кинозвезды Катрин Денев Игоря Вадима арестовали во Франции. Его подозревают в связях с итальянской мафией и подделке денег. Сейчас он находится под стражей и ему грозит экстрадиция в Италию, где состоится суд.

Как информирует издание Daily Mail, в рамках спецоперации "Нерон", которая направлена на прекращение деятельности неаполитанской преступной структуры клана каморра, были арестованы 44 человека. Среди итальянской мафии был внук культовой французской актрисы Катрин Денев Игорь Вадим.

Он родился у сына звезды Кристиана Вадима, который появился на свет после романа кинодивы с режиссером Роже Вадимом.

К теме 76-летняя Катрин Денев перенесла инсульт: появились детали о состоянии ее здоровья

Игоря Вадима арестовали во Франции вместе с сообщником-французом и гражданином Италии, которого считают одним из мафиозных боссов. Во время спецоперации изъяли фальшивые банкноты на 9,9 миллиона евро, 8,3 миллиона евро в настоящих купюрах и разнообразные ценности, стоимость которых составляет около 10 миллионов евро.

Сейчас Игорь Вадим находится под стражей. Пока неизвестно, какую роль он выполнял в преступной структуре, однако обстоятельства выясняют. Ему грозит экстрадиция в Италию, суд и заключение.

Что известно о клане каморра?

Итальянская мафиозная группировка появилась в стране задолго до того, как было создано целостное государство. Ранее она специализировалась на совершении мошенничеств, убийств и грабежей в политических целях. Сейчас в преступной структуре примерно 4 500 человек.

Участники клана занимаются распространением наркотиков, вымогательством денег у крупных компаний, однако в последнее время их деятельность связана с производством и распространением поддельных купюр номиналом в 50 евро.