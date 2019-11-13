Основателя Cirque du Soleil арестовали за выращивание марихуаны

Канадского миллиардера и основателя цирковой компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте арестовали. Произошло это на днях на территории Французской Полинезии.

По данным Agence France-Presse, миллиардера обвиняют в выращивании и сбыте марихуаны. Правоохранители получили информацию, что 60-летний Ги Лалиберте имеет свою наркофирму на частном атолле в Тихом океане. Как говорится в обвинении, мужчина построил популярный курорт и продает на Таити марихуану.

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Правоохранители успели опросить работников элитного комплекса Polynesie Premiere, приближенных к Лалиберте. Тогда на мобильных телефонах были обнаружены снимки с плантаций марихуаны, что и стало причиной для задержания миллиардера. Арест провели во Французской Полинезии, когда Ги Лалиберте сошел со своего самолета. Правоохранители уже допросили миллиардера и подали в суд все детали скандального дела. Служители Фемиды должны рассмотреть ходатайство в среду, 13 ноября.

Важно! Французская Полинезия расположена в южной части Тихого океана и является самой большой заморской частью Франции. Поэтому на территории действуют законы, принятые правительством в Париже.

Интересно, что сам Ги Лалиберте не опровергает информацию, что на его острове есть небольшие посадки марихуаны. Однако представители миллиардера уверяют: мужчина не продает марихуану, а использует ее в медицинских целях. Выйти под залог он сможет, заплатив 1,3 миллиона долларов.

"Мы подтверждаем, что Ги Лалиберте находится под стражей в жандармерии. Он потребляет каннабис в медицинских дозах и целях, поэтому он выращивает его исключительно в личных целях на территории резиденции, расположенной на территории Французской Полинезии. Ги Лалиберте опровергает все слухи, которые ходят о продажах и несуществующем "накробизнесе". Мы сотрудничаем с полицией и местными властями в расследовании", – отметили представители Ги Лалиберте.

Что известно о Ги Лалиберте?Это знаменитый в мире миллиардер, в 1984 году основал компанию Cirque du Soleil. Именно она принесла бешеную прибыль Ги Лалиберте и стала одной из крупнейших развлекательных компаний в мире. В 2015 году бизнесмен продал большую часть акций, сохранив всего 10%. Однако амбиции знаменитого мужчины привели к созданию еще одной фирмы – Lune Rouge, которая инвестирует в проекты в области искусства, развлечений и технологий. По данным журнала Forbes, состояние Ги Лалиберте достигает более миллиарда долларов.