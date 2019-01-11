Во Львове начался конкурс скульптур из льда: впечатляющие фото

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Во Львове начался конкурс скульптур из льда
Во Львове начался конкурс скульптур из льда / Фото Евгения Кравса

В пятницу, 11 января, возле главной елки в самом центре Львова начался традиционный конкурс ледяных скульптур, тема которого – "Вдохновленные Пинзелем".

Об этом сообщил журналист Евгений Кравс в Facebook.

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В конкурсе решили принять участие 9 львовских художников, которые в течение двух дней будут вырезать из льда скульптуры.

Конкурс крижаних скульптур у Львові
Конкурс ледяных скульптур во Львове

Тема нынешнего соревнования – "Вдохновленные Пинзелем", поэтому авторы, завороженные творчеством выдающегося художника эпохи барокко Иоанна Георга Пинзеля, будут создавать невероятные ледяные произведения.

Тема конкурсу –
Тема конкурса – "Вдохновленные Пинзелем"

По словам организаторов конкурса, Пинзель создавал свои шедевры так, что они и до сих пор поражают изрядной динамикой, ярким отражением эмоций.

Они словно летят в пространстве, выполняя причудливые движения. Участники конкурса будут воссоздавать скульптуры художника, интерпретируя их и пропуская сквозь призму своего художественного видения,
– добавили организаторы конкурса.

Уже завершенные и освещенные работы представят в субботу, 12 января, тогда же объявят победителя.

Переможця нагородять 12 січня
Победителя наградят 12 января

Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Львова
Источник: 24 канал
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