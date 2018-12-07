Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото

Во Львове 7 декабря официально открылась Рождественская ярмарка, которая ежегодно собирает в "столице" западной Украины тысячи туристов и горожан. Хотя ярмарка еще не открылась в полном составе, однако журналисты LifeStyle 24 уже успели отведать ароматные сладости и пахучий глинтвейн.

Рождественская ярмарка во Львове открылась на проспекте Свободы и на площади Рынок. Продавцы спешно расставляют на прилавках деревянных домиков разнообразные сладости, сувениры, одежду, "быструю" еду и горячие напитки, среди которых можно попробовать не только первый рождественский глинтвейн, но и медовуху, горячий шоколад, кофе или согревающий травяной чай. Всю ярмарку на проспекте Свободы соединяют красивые зеленые арки, на которых впервые разместили лемковские пауки – специально для Рождественской ярмарки во Львове их разрабатывали мастера из Косово.

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Рождественская ярмарка во Львове / 24 канал



На Рождественской ярмарке можно найти пахучий мед, орехи и бублики / 24 канал



Продолжаются последние приготовления к масштабному открытию Рождественской ярмарки / 24 канал



Сладостей на Рождественской ярмарке – на любой вкус! Только держите себя в руках :) / 24 канал



Колбаски, картоель, салатики, бургеры и другая уличная еда – все это можно попробовать на ярмарке во Львове / 24 канал



Святой Николай исполнит все ваши желания, только если вы были послушными в этом году / 24 канал

Ярмарка будет работать с 11 часов до 22, а в праздничные и выходные дни – с 10 до 23 часов. Вход на львовскую ярмарку – бесплатный. Кроме самой ярмарки, все желающие могут делать атмосферные фото возле минимум трех фотозон от разных украинских брендов, побывать в доме Святого Николая и посетить каток, который находится возле Рождественской ярмарки на площади Рынок.



Этот продавец настолько умелый, что без проблем рассказывал о своих вкусностях на польском языке / 24 канал



Ярмарка только стартовала, а желающих вкусно подкрепиться – уже много! / 24 канал



Журналисты LifeStyle 24 тоже не удержались и попробовали уличную еду / 24 канал

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Стоит добавить, что в этом году Рождественскую ярмарку впервые откроют в одном из жилых районов города – на площади перед центром Александра Довженко на Сыхове.



Декорирование для вашего дома на новогодние праздники / 24 канал



Одна из очаровательных фотозон на Рождественской ярмарке / 24 канал

Главную городскую елку, которую обычно размещают перед фонтаном возле Оперного театра, начнут устанавливать 11 декабря, а 13 декабря – ее будут украшать. Торжественное открытие главной "красавицы" города традиционно состоится в канун Святого Николая – 18 декабря в 18:30 часов. В этом году ее планируют украсить в теплом желтом цвете и высота ее составит около 20 метров.