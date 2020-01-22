Во Львове отменили ранее анонсированный концерт группы Faktor-2: детали скандала

17 января на фейсбук-странице львовского ночного клуба "Малевич" появилась информация о концерте группы Faktor-2, который должен состояться 6 марта. После возмущений пользователей в сети представители клуба пересмотрели это событие и решили его отменить. Представители клуба также объяснили, что группа Factor 2 не имеет отношения к российской группы "Фактор 2".

Еще в середине января администраторы фейсбук-страницы клуба "Малевич" заявили, что с нетерпением ждут приезда "хулиганов, которые звучали из каждого проигрывателя". Первые 100 билетов можно было приобрести по акционной цене у одного из украинских билетных сервисов.

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Их песни наизусть пели миллионы. Они были тайными героями своего времени, не боялись быть собой. И вот они здесь! Впервые во Львове – уже 6 марта легендарный дуэт Faktor-2 с насыщенной концертной программой, в которой будут все твои любимые хиты! Пятницу, 6 марта – концерт, который ты ждал всю свою жизнь!

– говорилось в анонсе клуба "Малевич" во Львове.



Анонс концерта группы Factor 2 в львовском клубе "Малевич" / Скриншот с фейсбук-страницы

Читатели группы и другие интернет-пользователи мгновенно отреагировали на сомнительную группу, которая может выступить во Львове, и начали возмущаться и отправлять доказательства пребывания российских музыкантов будто бы в аннексированном Крыму.



Реакция пользователей на ранее анонсированный концерт группы Factor 2 / Скриншот с фейсбук-страницы

Как на скандал отреагировал клуб "Малевич"?

Уже 19 января ночной клуб в комментарии к предыдущему сообщению объяснил свою позицию, которая понравилась не всем корреспондентам на странице. Представители заведения поблагодарили за активность и открестились от обвинений, поскольку отметили, что не являются организаторами концерта этой группы и предоставляют только помещение для события. По их словам, на этот раз они пошли навстречу большому немецкому Букинг Агентству Malina Booking. А билетным оператором мероприятия стал Gastroli.ua.

Мы добавляем к посту официальное письмо от Malina Booking, где есть четкое объяснение и подтверждение того, что группа Faktor-2 не в списке СБУ и не гастролировала на запрещенных территориях. Спасибо за активную позицию, и держите руку на пульсе, но просим воздержаться от агрессивных обвинений, не ознакомившись внимательно со всей информацией о концерте,

– заявили представители "Малевича".

В официальном письме организаторов концерта во Львове Malina Booking Березовский Артур объяснил, что похожие по названию группы "Фактор 2" и Factor 2 в свое время образовались из-за раскола в группе и начали осуществлять различную концертную деятельность, поэтому путать их украинцам не стоит.



Официальное письмо от Malina Booking о концерте Factor 2 во Львове / Фейсбук

Концерт группы Faktor-2 во Львове все же отменили

Уже сегодня, 22 января, на той же фейсбук-странице клуба "Малевич" появилось сообщение о том, что концерт группы отменен. И вместо них в ближайшее время выступит украинский певец Степан Гига.

Как вы могли увидеть, мы не отмалчивались и не прятали голову в песок. Мы предоставили вам наш ответ на нашей странице. Хотим заметить, что мы проверили список запрещенных групп еще до того, как предоставили клуб в аренду. Поэтому, с юридической стороны, Ваши обвинения беспочвенны. Здесь (и вы абсолютно правы) все вопросы – к нашим государственным службам. Тем более, учитывая, что в Украине уже прошло несколько концертов этой группы,

– говорится в заявлении представителей ночного заведения.

Кроме этого они заявили, что сами начали изучать группу и проследили их концертную деятельность и заявления, сделанные группой Faktor-2, затем пришли к выводу, что не готовы принимать у себя этих музыкантов. Поэтому и отказали организаторам в предоставлении заведения для проведения этого концерта.

"Мы очень благодарны тем людям, которые не превращали нашу страницу в политическую площадку по измерению уровня агрессии, хамства и угроз, а которые помогли нам по-быстрее выяснить, написали нам в личные сообщения на странице и подсказали дополнительные ресурсы для поиска", – подытожили представители "Малевича".

Заявление об отмене концерта группы Factor 2 / Скриншот с фейсбук-страницы