Во Львове презентуют мюзикл для незрячих детей: кто из звезд присоединится к событию

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Рождественский мюзикл
Рождественский мюзикл / yellowtreetheatre.com

Уже 23 января львовская сцена Дворца культуры им. Хоткевича объединит известных артистов Украины и детей из разных уголков Украины, чтобы продемонстрировать новый формат представления-мюзикла. "Сказка на белых лапах" – именно так называется постановка, созданная специально для незрячих детей, которые будут принимать в ней участие.

Необычное мероприятие, режиссером которого стала ведущая актриса Национального театра им. Марии Заньковецкой Александра Бонковская, начнется в 18:00 (вход по приглашениям). Автором идеи и музыкальным руководителем инклюзивного проекта стал солист вокальной формации "Пиккардийская Терция" Ярослав Нудык, а главным организатором события – Оксана Потимко. В рождественском мюзикле "Сказка на белых лапах" выступят певица Оксана Муха и известный скрипач Александр Божик, которые также стали соорганизаторами действа.

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Кроме этого, в мюзикле будут участвовать 17 незрячих детей из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской, Николаевской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областей в возрасте от 7 до 14 лет. Дети учатся как в обычных школах Украины по программе инклюзивного образования, так и в специальных школах-интернатах.

Вистава
Спектакль "Сказка на белых лапах" во Львове / Пресс-служба

Мы хотим привлечь внимание людей к вопросу творческой самореализации незрячих детей и привлечения их к художественной жизни. Именно такую ​​цель мы ставили перед собой, когда делали постановку "Сказку на белых лапах",
– поделился один из создателей спектакля Ярослав Нудык.

Стоит добавить, что мюзикл "Сказка на белых лапах" планируют показывать в разных регионах Украины и приобщать к проекту во время гастролей в проект других незрячих детей. "Хотим, чтобы этот спектакль-мюзикл увидели не только львовяне 23 января, но и жители других городов и регионов Украины. Мы намерены показать постановку, в частности, в Харькове, Славянске, Одессе, Киеве, на Закарпатье", – добавила Оксана Потимко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Новости Львова Инклюзивность
Источник: 24 канал
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