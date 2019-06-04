Во Львове состоится встреча с победительницей World Bloggers Awards 2019 Сашей Чистовой: детали

Всемирная премия блогеров состоялась в Каннах, 24 мая, во время Международного Каннского кинофестиваля. Впервые в истории были награждены лучшие и самые влиятельные блогеры мира, а известная блогер со Львова Саша Чистова стала победительницей World Bloggers Awards 2019 в номинации Best Youth Influencer.

Пресс-ланч с Сашей Чистовой состоится во Львове, в четверг, 6 июня, в 13:00 в Pizza Celentano Ristorante (площадь Генерала Григоренко, 5).

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Церемония World Bloggers Awards, которая отметила лучших блогеров мира и которую СМИ называют "Оскаром для блогеров" состоялась впервые в истории, за ней следили более 100 миллионов людей. На премию номинировали блоггеров из разных стран: США, Бразилии, Франции, Украины, России, Италии, Великобритании, Индии, Китая, ОАЭ.

Саша Чистова – победительница World Bloggers Awards 2019

Их деятельность охватывала разніе платформы: Instagram, YouTube и Facebook. Церемонию награждения транслировали на цифровых каналах мировой аудитории, а телевизионная версия выйдет совсем скоро.

Саше всего 21 год, а у нее уже 1,6 миллиона подписчиков в Instagram и столько же на YouTube, где она уже почти 5 лет откровенно рассказывает о своей жизни.

Свой канал на YouTube Саша Чистова зарегистрировала, когда училась в 10-м классе школы. Набирать популярность канал начал очень стремительно. Блогер признается, что никогда не думала, что это дело станет ее бизнесом, на котором она будет зарабатывать на жизнь.

Сейчас Саша очень много времени уделяет своим страницам в соцсетях, где количество ее подписчиков растет ежедневно. Также Чистова всегда подчеркивает, что очень ценит отдачу своих подписчиков, которые являются ее источником вдохновения.