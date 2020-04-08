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Во Львове убили Александра Дацюка – солиста рок-группы "Лесик Band"

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На остановке общественного транспорта неизвестный напал с ножом на музыканта Александра Дацюка. От полученных травм 56-летний лидер группы "Лесик Band" умер.

Как сообщает ZAXID.NET, инцидент произошел во вторник, 7 апреля, около 21:00. По неизвестным причинам мужчина набросился на Александра Дацюка с ножом, нанеся несколько ударов в области сердца. Умер артист в одной из львовских больниц.

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По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Светланы Добровольской, о жутком нападении сообщил прохожий, ставший очевидцем убийства. Он и вызвал медиков, и правоохранителей на место инцидента.

Сейчас вероятного нападавшего задержали. Им оказался 67-летний бездомный, у которого при аресте обнаружили нож. Очевидец утверждал, что нападавший выглядел неряшливо и часто был рядом с той остановкой.

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Теги: Новости Украины LifeStyle
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