Во Львове убили Александра Дацюка – солиста рок-группы "Лесик Band"

На остановке общественного транспорта неизвестный напал с ножом на музыканта Александра Дацюка. От полученных травм 56-летний лидер группы "Лесик Band" умер.

Как сообщает ZAXID.NET, инцидент произошел во вторник, 7 апреля, около 21:00. По неизвестным причинам мужчина набросился на Александра Дацюка с ножом, нанеся несколько ударов в области сердца. Умер артист в одной из львовских больниц.

Читайте также: До сих пор не могу поверить, что его нет, – певица Sonya Kay прокомментировала потерю отца

По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Светланы Добровольской, о жутком нападении сообщил прохожий, ставший очевидцем убийства. Он и вызвал медиков, и правоохранителей на место инцидента.

Сейчас вероятного нападавшего задержали. Им оказался 67-летний бездомный, у которого при аресте обнаружили нож. Очевидец утверждал, что нападавший выглядел неряшливо и часто был рядом с той остановкой.

Новость дополняется...