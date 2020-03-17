Во Львове запустили бренд шелковых платков с орнаментами гуцульской керамики

13 декабря 2019 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Колумбии внес косовскую рисованную керамику в список нематериального культурного наследия человечества. Это стало еще одним поводом заговорить о гуцульском промысле, который расцвел в середине 19 века.

Так подумала и львовский дизайнер Оксана Зварыч и основала бренд шелковых платков Ucode. В эксклюзивном интервью для LifeStyle 24 она рассказала, почему решила популяризировать прикарпатский мотив на одежде, будет ли он повторяться в следующих коллекциях и как современная мода помогает тем, кто следует ей, выражать национальную идентичность.

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"Платок действительно сакральный: им покрывали девушку, когда она выходила замуж, а после того, как снимали фату, то тот же платок вязали на голову. Это был символ перехода в состояние женщины. В принципе, иногда так есть и сейчас. Еще этим элементом наряда мать подвязывала к себе ребенка, идя на работу, а на запястье его вязали рабочие, чтобы успешно завершить какое-то строительство или ремонт. Поэтому подумалось: почему бы не платки с таким принтом?" – говорит Оксана Зварыч.

Почему для первой капсульной коллекции вы выбрали именно косовскую керамику и как будет со следующими?

Я всегда восхищалась такими изразцами (кроме них, промысел включает еще посуду, обрядовые предметы и игрушки). Это уникальные вещи, которые мало где найдешь. Например, не слышала, чтобы об этом виде керамики много говорили, кроме Косовского института декоративно-прикладного искусства. Поэтому нарядом мы подчеркиваем: рисованная керамика – это богатство! И в части следующей коллекции также используем ее мотивы. В целом украинская история настолько разнообразна, что мы можем брать любую ее часть и осовременивать. К примеру, скифов. Возможно, именно их будут касаться наши будущие изделия.

Сколько платков пока имеет Ваш бренд?

По состоянию на сегодня есть первые 5 платков, еще работаем над дизайном тех нескольких, которые появятся уже в апреле. Мы долго искали и тестировали поставщиков тканей. В одной из киевских фирм нашли итальянский шелк, который легко проходит сквозь кольцо, а когда горит, то пахнет уткой (смеется). Поэтому подбирали того, кто бы мог нам качественно принтовать изделия. Даже была идея поместить на платки QR-коды. Но выглядело бы оно не слишком эстетично. К слову, в планах изготовление не только женских платков, но и мужских, которые можно будет носить вместо галстука, в кармане пиджака.

Главными цветами косовской керамики является коричневый, желтый, зеленый, изредка кобальт. У вас оттенки гораздо ярче, мотивы же – футуристические.

А мы и не дублируем керамику, только вдохновляемся ей. Вообще это очень сложная технология: несколько раз надо выпекать глину, рисовать, после этого выцарапывать на изделиях рисунки. Последние касаются в основном животных и растений, быта, религии. Те орнаменты, которые у нас на платках, "списаны" с одной древней тарелки. Например, мы нарисовали летучего коня, цветы же сделали с 3D-эффектом. У нас также есть желтый, зеленый и синий цвета, но они, как Вы говорите, гораздо ярче, весенние.

Оксана, насколько необходимым считаете показывать нашу идентичность через моду?

Я из тех людей, которые любят делать что-то со смыслом и понимать, зачем. Это не одежда ради одежды и не просто бизнес. Такова наша работа – вклад в креативные индустрии, одной из которых является мода, то, что мы имеем и показываем в современный способ. Наши платки можно надевать на каждый день или для вечеринки, они подходят под платья, костюмы, джинсы и будут усиливать Вас как модницу, а заодно выражать идентичность. Даже в названии есть буковка "U". Она словно девочка, которая носит венок на голове, или дерево, которое прорастает. Это Ukrainian code или united code – каждый выбирает для себя то, что ему ближе.

Знаю, что Вы создали социально ответственное предприятие и 10% денег с продажи каждого платка будете направлять в реабилитационный центр "Джерело". Его воспитанниками являются дети с нарушением развития.

Перед этим скажу стоимость наших платков, о которой мы говорим без стеснения. Учитывая качество шелка и усилия, которые тратятся для создания и нанесения принтов, говорим, что маленькие наши изделия (35*35 см) стоят 1500 гривен, средние (65*65 см) стоят 3000 гривен, а самые большие (95*95 см) – 4500 гривен. С центром я познакомилась лет 20 назад на совместном пикнике. Меня удивило, насколько эти люди являются открытыми и добрыми. Запомнила эти эмоции. А теперь каждый день вижу "Джерело" из своего окна! Поэтому и не искала и не придумывала, кого бы поддержать.