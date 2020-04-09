Во время карантина открываю для себя кинематограф: топ-5 фильмов от Артема Пивоварова

Певец Артем Пивоваров проводит карантин с пользой. Он много читает, занимается спортом, смотрит интересные вебинары и фильмы. Артем считает, что период изоляции – это идеальная возможность вспомнить о своих увлечениях и уделить им время.

Артист признался, лента останется в его памяти и сердце навсегда.

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Я начал больше интересоваться культурой кинематографа, начиная с середины прошлого века. Сейчас смотрю очень много фильмов Альфреда Хичкока. Его "Окно во двор" навсегда останется в моей памяти и сердце. Поэтому список моих 5 лучших фильмов возглавляет именно эта лента. Рекомендую и вам ее к просмотру,

– рассказал певец Новому каналу.

Лучшие фильмы от Артема Пивоварова

"Окно во двор" – американский триллер, 1954

Если вы не испытаете приятного ужаса при просмотре "Окна во двор" – ущипните себя, скорее всего, вы уже мертвы. Коротко о фильме (улыбается). Эта драма использует непреодолимую склонность человека к подглядыванию. Подглядывание за чужими историями, за чужим благосостоянием, за чужими спальнями со скелетами и интимностями, за успехами и неудачами чужих карьер, да и много за чем другим. Сюжетная история фильма дает нам прекрасную возможность подсматривать за жизнями разных людей, различая их лишь за скупыми графическими контурами и оставляя огромный простор для фантазий и размышлений. "Окно во двор" – не просто красивое название, это способ коммуникации с миром, который предлагает фильм.

Окно во двор: смотрите трейлер фильма онлайн

"Апокалипсис сегодня" – драма, 1979

"Это один из наиболее ярких и масштабных фильмов о войне во Вьетнаме, – говорит Артем. – Режиссер Френсис Форд Коппола изображает войну как наивысшее проявление человеческой жизни, пространства, где проверяются на прочность мужчины. Он хотел через вечную дуальность человека показать проявление конкретного политического и военного цинизма, которым является Вьетнам".

Апокалипсис сегодня: смотрите трейлер фильма онлайн

"Полное затмение" – драма, 1995

"История о пагубных связях двух французских поэтов, основоположников символизма, чьи лучшие произведения были написаны именно тогда, когда их жизненные пути пересеклись, – рассказывает певец Новому каналу. – Образ юного Артюра Рембо – гениального, невыносимого и непреодолимо привлекательного – воплотил на экране Леонардо Ди Каприо. Вас ждет настоящее погружение в мир обнаженных чувств – страсти, нежности, ярости и саморазрушения".

Полное затмение: смотрите трейлер фильма онлайн

"Большой Лебовски" – комедия, 1998

"Безработный Джеффри Лебовски или просто "чувак" проводит дни за беззаботной игрой в боулинг и бокалом вина, – рассказывает Артем. – Он ведет жизнь рядового немолодого хиппи и вполне доволен собой. Но как-то в квартиру Джеффи заявляются двое разъяренных головорезов, которые требуют вернуть деньги, которые им якобы задолжала его жена. Что же будет дальше, смотрите сами. Скажу одно: события будут развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию!"

Большой Лебовски: смотрите трейлер фильма онлайн

"Кундун" – историческая драма, 1997

"Фильм о трагической судьбе Далай-ламы, который был духовным наставником буддистов всего мира и запомнился как величайший религиозный деятель нашей эпохи, – рассказывает Артем. – Вы узнаете о детстве и юности Далай-ламы. Именно той поры, когда он осознал, что станет духовным наставником миллионов людей. Кстати, лента четыре раза была номинирована на премию Оскар, а все роли в ней сыграли непрофессиональные актеры. Я уже несколько раз просмотрел этот фильм. Он очень интересный и захватывающий".

Кундун: смотрите трейлер фильма онлайн

"После этого фильма рекомендую вам немного отдохнуть и посмотреть развлекательное шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале с моим участием, – говорит Артем. – Небольшой спойлер: в программе вы услышите, как я умею имитировать звуки хищных животных. Да, вы не обо всех моих талантах знаете!" Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00 и смотрите шоу "Кто против блондинок?".