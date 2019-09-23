Во время концерта группы "Ляпис-98" поклонники вызвали полицию: известна причина

Популярный белорусский коллектив "Ляпис-98" оказался в центре довольно громкого скандала: во время их концерта в Черкассах зрители вызвали полицию.

Украинские поклонники засомневались, что перед ними выступал настоящий солист группы "Ляпис-98" Сергей Михалок. Именно поэтому они решили вызвать полицию и обвинили организаторов в том, что те устраивают концерты с фейковым солистом. Люди требовали "вернуть деньги за билеты и задержать мошенников". Но оказалось, что на сцене выступал настоящий Сергей Михалок.

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Как сообщают представители группы, такой инцидент произошел не впервые. Подобные случаи уже случались во время украинского турне "Ляпис-98", в частности, в Луцке и Ужгороде. Поэтому представители Сергея Михалка не были удивлены появлением правоохранителей на выступлении коллектива.

"Если честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде... Пришлось также ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на ютубе и в результате, пожелав хорошего концерта, поехали дальше работать. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это настоящий Михалок", – рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.



Солист группы "Ляпис-98" / Фото: пресс-служба

Имидж артиста действительно изменился. Сергей Михалок заметно похудел, сменил стрижку и отрастил бороду. Поэтому поклонники не узнают в мужчине своего кумира.



Как выглядел Сергей Михалок до и после похудения / Фото: 24 СМИ



А вот так солист "Ляпис-98" выглядит в 2019 году / Фото: пресс-служба

Что известно о группе "Ляпис-98"?Это популярная рок-группа, основанная белорусским певцом Сергеем Михалком. Еще в 2010 году велись разговоры о воссоединении бывших участников "Ляписа Трубецкого". Однако произошло это только в 2016-ом. Коллектив перепевает известные треки, записанные группой в 1990-х и начале 2000-х годов. Поэтому поклонники "Ляписа Трубецкого" охотно посещают концерты с участием Михалка.



Кроме известных песен, "Ляпис-98" исполняют и новые композиции. В частности, песню "Брежнев", которую записали после воссоединения коллектива.