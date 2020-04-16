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Во время пандемии из приюта Флориды забрали всех собак: видео, тронувшее сеть

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Во Флориде разобрали бездомных собак / www.goodhousekeeping.com

Пандемия коронавируса, несомненно, изменила людей. Так, в одном из приютов для животных во Флориде разобрали всех собак. Работники записали видео на фоне пустых вольеров, чем растрогали сеть.

Об этом сообщают журналисты CBS Miami, отмечая, что впервые видят нечто подобное. В Майами волонтеры и обычные американцы разобрали всех бездомных собак. Поэтому один из трех приютов округа Палм-Бич опустел.

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Работники заведения для животных записали трогательное видео, на котором аплодисментами поблагодарили людям. Позировали они в медицинских масках на фоне пустых вольеров. Отмечается, что в приюте остались только те животные, которые нуждаются во вскармливании.

США остаются лидером среди стран по распространению и смертности от коронавируса. По состоянию на 15 апреля там зафиксировано 637 203 инфицированных, а всего за сутки умерли 2 392 человека. Именно поэтому в США ввели карантин. Как и в Украине, там разрешено выгуливать домашних животных. Поэтому некоторые пользователи сети шутят, что люди забрали в свои дома бездомных собак, чтобы иметь возможность нарушать режим самоизоляции. В то же время редакция LifeStyle 24 надеется, что все же тысячи животных нашли себе дома благодаря пандемии. 

Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Коронавирус COVID-19 Мир животных Новости культуры
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