Во время тура в Нидерландах Иванка Трамп надевает только цветочные платья: фото американки

После командировки в Великобританию дочь президента США отправилась в Нидерланды. 37-летняя Иванка Трамп осуществила несколько выходов в Гааге. Во время появлений перед папарацци стильная американка в который раз засветила платье в цветочный принт.

Иванка Трамп не выделяет времени на отдых, поэтому не забывает о своих обязанностях советника президента США. Накануне она приземлилась в Гааге, куда отправилась из столицы Великобритании. В аэропорту она вышла из самолета в белом платье с красными цветами. На следующий день белокурая американка засветила не менее стильный и яркий образ.

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На масштабном саммите в Гааге, где собравшиеся обсуждали глобальные вопросы, Иванка Трамп появилась в еще одном платье с цветочным принтом в нескольких оттенках – голубом, красном, фиолетовом и других. Однако фасон наряда был немного другим – он было более воздушным и нежным, а также с полностью закрытым декольте. Образ Иванки Трамп дополнили замшевые синие туфли-лодочки, продолговатые серьги и легкий макияж.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп в Нидерландах / Instagram / @alwaysivanka