Водитель автомобиля с Дакотой Джонсон сбил пешехода: подробности ДТП

193 Читати новину українською
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram / @dakotajohnsonita

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон попала в ДТП вместе со своим бойфрендом Крисом Мартином. Виновником транспортного происшествия стал ее водитель, который нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет.

О неприятной ситуации с голливудской звездой сообщает издание The Daily Mail. В источнике отмечается, что известная актриса Дакота Джонсон и Крис Мартин, с которым она якобы рассталась два месяца назад, стали участниками ДТП.

Читайте также: После слухов о расставании: Дакота Джонсон и Крис Мартин были замечены вместе на светской вечеринке

29-летняя актриса возвращалась со съемок шоу Джимми Феллона, в дороге попав в транспортном происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением автомобилем, в результате нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет. Тем временем по пешеходной дорожке шла 25-летняя женщина с мужем и сыном. Травмы, которые она получила, были несовместимы с самостоятельным передвижением, поэтому ее госпитализировали на носилках в машину скорой помощи.

Глядя на снимки, опубликованные на странице издания, решать ситуацию вышел Крис Мартин, а актриса с 13-летним сыном своего бойфренда Мозесом пересели в другое авто, скрываясь от папарацци. После госпитализации женщины музыкант выразил свои соболезнования пострадавшей семье и заверил, что возьмет на себя все больничные расходы.

Фото: Tha Daily Mail, Instagram / @dakotajohnsonita

blog_ava
Жозефин Скривер сфотографировалась обнаженной в массажном кабинете: эротическое фото
8 августа
533
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
12
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1642
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 434
К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
8 августа 11:02 К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
901
"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
7 августа 18:36 "Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
Юлія Ліпенцева 359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук