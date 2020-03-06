24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Военная драма "Грейхаунд": в сети появился трейлер новой ленты с Томом Хэнксом

- Читати новину українською

Компания Sony Pictures выпустила трейлер военной драмы "Грейхаунд". Сюжет ленты основан на романе "Добрый пастырь "английского писателя Сесила Форестера. Главную роль исполнил известный голливудский актер Том Хэнкс, который также стал продюсером и сценаристом кинокартины.

Режиссером выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте "Похороните меня заживо", а также обладатель премии Оскар в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм".

Интересно: HBO выпустит сериал по мотивам игры The Last of Us

Сюжет военной драмы основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. Главный герой – морской офицер Эрнест Краузе стал капитаном эсминца воздушно-морских сил США "Грейхаунд". Перед ним стояла сверхсложная задача – провести 37 кораблей через северную часть Атлантического океана, минуя атаку немецких подводных лодок.


Том Хэнкс в роли морского офицера Эрнеста Краузе / скриншот из видео

В фильме также снялись Мануэль Гарсия-Рульфо, Элизабет Шу, Стивен Грэм и Карл Глусман.

Финальную дату выхода фильма несколько раз меняли. Впрочем, как стало известно, мировая премьера ленты запланирована на 12 июня 2020 года.

Видео: трейлер военной драмы "Грейхаунд"

 

Снежана Бабкина рассказала о состоянии сына в реанимации: Начал есть
6 марта
Автор: Марина Васильева
Теги: Голливуд Новости США Новости LifeStyle LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
6 марта 19:37 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
6 марта 18:43 Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы
Юлія Михайлова
6 марта 14:12 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
6 марта 12:51 Тилль Линдеманн приехал в Киев с концертом: что следует знать о вокалисте группы Rammstein
Юлія Турелик
5 марта 20:27 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук