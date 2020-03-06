Военная драма "Грейхаунд": в сети появился трейлер новой ленты с Томом Хэнксом

Компания Sony Pictures выпустила трейлер военной драмы "Грейхаунд". Сюжет ленты основан на романе "Добрый пастырь "английского писателя Сесила Форестера. Главную роль исполнил известный голливудский актер Том Хэнкс, который также стал продюсером и сценаристом кинокартины.

Режиссером выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте "Похороните меня заживо", а также обладатель премии Оскар в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм".

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Сюжет военной драмы основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. Главный герой – морской офицер Эрнест Краузе стал капитаном эсминца воздушно-морских сил США "Грейхаунд". Перед ним стояла сверхсложная задача – провести 37 кораблей через северную часть Атлантического океана, минуя атаку немецких подводных лодок.



Том Хэнкс в роли морского офицера Эрнеста Краузе / скриншот из видео

В фильме также снялись Мануэль Гарсия-Рульфо, Элизабет Шу, Стивен Грэм и Карл Глусман.

Финальную дату выхода фильма несколько раз меняли. Впрочем, как стало известно, мировая премьера ленты запланирована на 12 июня 2020 года.

Видео: трейлер военной драмы "Грейхаунд"