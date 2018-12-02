Военное положение в действии: в Украину не пустили актера и танцора из России

1 декабря в аэропорту "Одесса" на территорию Украины пограничники не пропустили 23-летнего российского актера и танцора Ильдара Тагирова, который должен был принять участие в премьерном спектакле DIALOGY. Известно, что актер летел самолетом из Минска.

Об этом сообщает пресс-служба театральной команды U!Zahvati.

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"Как стало известно команде U!Zahvati, 1 декабря около 16:00 Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не могут подтвердить цель пребывания в Украине", – говорят в театре.

Также здесь убеждают, что все документы были подготовлены заблаговременно, тем более анонсы спектакля-променада уже давно в сети. В то же время театралы подчеркивают, что участие Тагирова в указанном спектакле в Одессе запланировали более года назад.

"Соответствующие документы также были предоставлены пограничникам, но те проигнорировали доказательства и тем самым создали проблемы для культурного проекта", – отметил руководитель U!Zahvati Александр Стужук в комментарии УНИАН.

Добавим, что спектакль-променад DIALOGYтеатралы готовили при поддержке Украинского культурного фонда. Премьеру постановки было запланировано в Одессе на 1 и 2 декабря. 1-го числа Тагирова заменил дублер Никита Кравченко (Киев).

Напомним, 30 ноября также в Одессу не пропустили заслуженного артиста РФ Андрея Меркурьева. По его словам, он ехал в Одессу, чтобы посмотреть спектакль "Крик" по роману Александра Зиновьева, который он поставил в 2014 году в Одесском театре оперы и балета.

Кто такой Ильдар Тагиров?

Он является победителем проекта "Танцуют все" на телеканале СТБ в 2012 году, обладателем гран-при всемирно известных соревнований VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) и итальянском Spoleto International Ballet Competition. Также Тагиров является обладателем золотых медалей самых престижных международных конкурсов артистов балета в номинации Contemporary dance в США, Италии и Беларуси.



По словам представителей театра U!Zahvati, Тагиров хотя и является гражданином России, но активно занимается публичной творческой деятельностью преимущественно в Европе.