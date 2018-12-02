Военное положение в действии: в Украину не пустили актера и танцора из России

196 Читати новину українською
В Одессу не пустили российского актера и танцора Ильдара Тагирова
В Одессу не пустили российского актера и танцора Ильдара Тагирова / Соцсети

1 декабря в аэропорту "Одесса" на территорию Украины пограничники не пропустили 23-летнего российского актера и танцора Ильдара Тагирова, который должен был принять участие в премьерном спектакле DIALOGY. Известно, что актер летел самолетом из Минска.

Об этом сообщает пресс-служба театральной команды U!Zahvati.

Читайте также: В Раде предложили запретить въезд из России не только мужчинам

"Как стало известно команде U!Zahvati, 1 декабря около 16:00 Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не могут подтвердить цель пребывания в Украине", – говорят в театре.

Также здесь убеждают, что все документы были подготовлены заблаговременно, тем более анонсы спектакля-променада уже давно в сети. В то же время театралы подчеркивают, что участие Тагирова в указанном спектакле в Одессе запланировали более года назад.

"Соответствующие документы также были предоставлены пограничникам, но те проигнорировали доказательства и тем самым создали проблемы для культурного проекта", – отметил руководитель U!Zahvati Александр Стужук в комментарии УНИАН.

Добавим, что спектакль-променад DIALOGYтеатралы готовили при поддержке Украинского культурного фонда. Премьеру постановки было запланировано в Одессе на 1 и 2 декабря. 1-го числа Тагирова заменил дублер Никита Кравченко (Киев).

Напомним, 30 ноября также в Одессу не пропустили заслуженного артиста РФ Андрея Меркурьева. По его словам, он ехал в Одессу, чтобы посмотреть спектакль "Крик" по роману Александра Зиновьева, который он поставил в 2014 году в Одесском театре оперы и балета.

Кто такой Ильдар Тагиров?
Он является победителем проекта "Танцуют все" на телеканале СТБ в 2012 году, обладателем гран-при всемирно известных соревнований VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) и итальянском Spoleto International Ballet Competition. Также Тагиров является обладателем золотых медалей самых престижных международных конкурсов артистов балета в номинации Contemporary dance в США, Италии и Беларуси.

По словам представителей театра U!Zahvati, Тагиров хотя и является гражданином России, но активно занимается публичной творческой деятельностью преимущественно в Европе.

Теги: Военное положение в Украине Украина – Россия Новости России Запрет въезда россиянам в Украину Госпогранслужба Новости Одессы Исскусство LifeStyle
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1922
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1107
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
29 ноября 10:03 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 11418
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
554
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
861
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
27 ноября 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
599
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук