Vogue назвал самых стильных знаменитостей 2019 года: кто возглавил рейтинг

Фэшн-критики британского модного глянца проанализировали светские выходы самых популярных звезд в течение года. Они обнародовали имена тех, кому в своих образах удалось совместить изысканность и эпатаж, проявив безупречный вкус. Триумфаторами стали Наоми Кэмпбелл, Джемма Чан и Рианна.

Традиционно мировое сообщество подводит модные итоги года. Так, британское издание Vogue назвало самых стильных звезд 2019 года. На первых ступенях оказались именитые актрисы и певицы, которые на красных дорожках предпочитали роскошные бренды. Среди знаменитостей есть представительница королевской семьи Меган Маркл.

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Наоми Кэмпбелл

49-летняя британская супермодель признана настоящей иконой стиля в этом году. Такой почетный титул звезда получила от организаторов дизайнерской премии Fashion Awards 2019.

Джемма Чан

Английской актрисе удается сочетать изысканность с простотой. Она воплощала в жизнь непринужденный стиль каждым появлением на красной дорожке.

Рианна

Певицу Vogue отмечает не только как наиболее стильную знаменитость, но и как первую темнокожую женщину, возглавившую дом моды. Напомним, что певица основала собственный бренд Fenty совместно с французской маркой LVMH.



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