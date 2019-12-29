24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Vogue назвал самых стильных знаменитостей 2019 года: кто возглавил рейтинг

34 Читати новину українською
Самые стильные знаменитости 2019 / Коллаж LifeStyle 24

Фэшн-критики британского модного глянца проанализировали светские выходы самых популярных звезд в течение года. Они обнародовали имена тех, кому в своих образах удалось совместить изысканность и эпатаж, проявив безупречный вкус. Триумфаторами стали Наоми Кэмпбелл, Джемма Чан и Рианна.

Традиционно мировое сообщество подводит модные итоги года. Так, британское издание Vogue назвало самых стильных звезд 2019 года. На первых ступенях оказались именитые актрисы и певицы, которые на красных дорожках предпочитали роскошные бренды. Среди знаменитостей есть представительница королевской семьи Меган Маркл.

Читайте также: Итоги года: Time назвал 28 женщин, которые первыми достигли исторических успехов в своей области

Наоми Кэмпбелл

49-летняя британская супермодель признана настоящей иконой стиля в этом году. Такой почетный титул звезда получила от организаторов дизайнерской премии Fashion Awards 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Джемма Чан

Английской актрисе удается сочетать изысканность с простотой. Она воплощала в жизнь непринужденный стиль каждым появлением на красной дорожке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gemma Chan (@gemma_chan)

Рианна 

Певицу Vogue отмечает не только как наиболее стильную знаменитость, но и как первую темнокожую женщину, возглавившую дом моды. Напомним, что певица основала собственный бренд Fenty совместно с французской маркой LVMH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Фиби Уоллер-Бридж


Vogue

Адвоа Абоа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adwoa Aboah (@adwoaaboah)

Леди Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Люпита Нионго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

Зои Кравиц

Трейси Эллис Росс

Герцогиня Сассекская

 

Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
сегодня
1314
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леди Гага Наоми Кэмпбелл Vogue Рианна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:45 Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест
Альона Захарова 286
сегодня 12:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 50377
сегодня 10:15 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 19237
сегодня 09:25 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 3168
28 декабря 20:50 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 1238
Новости
Больше новостей
Залиште відгук