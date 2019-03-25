Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России

Интервью LifeStyle 24 с Дмитрием Шуровым, знаменитым музыкантом, солистом проекта Pianoбой, а в прошлом – пианистом Океана Эльзы, Esthetic Education и Земфиры.

"Мне уже 37, а я еще ничего для музыки не сделал", – Дмитрий Шуров ошарашивает своей непомерно скромной позицией сразу в дебюте нашего разговора. Он "горит" работой и не скрывает, что к резонансным событиям политической и шоу-бизнес-жизни страны, как правило, остается равнодушным. Себя называет "классическим интровертом", однако имеет немало амбициозных творческих планов.

"Мечтаю взять паузу"

Дмитрий, с какой главной, доминирующей мыслью вы просыпаетесь и засыпаете? Проще говоря, работой над чем занят ваш мозг в последнее время?

Я всегда живу с мыслью "мне уже 37, а я еще ничего для музыки не сделал". Хочется больше успеть записать, дать больше концертов, больше дать любви и энергии своему слушателю. Ведь как знать, когда конец? В последние годы я много работал, писал, давал более 100 концертов в год. Сейчас чувствую определенное эмоциональное истощение. Мечтаю взять небольшую паузу, отправиться в путешествие, подышать воздухом без плотных графиков. И я это сделаю.



Интервью с Дмитрием Шуровым

Весна – пора пробуждения и расцвета. Вы также чувствуете этот подъем в своем творчестве, или вас по-особенному вдохновляют другие периоды года?

Песни пишутся в разное время года. Но с осенью у меня особые отношения: она меня как вдохновляет, так и забирает силы. Осенью я особенно плодовит в творчестве и особенно депрессивен в жизни. Я же родился на Хэллоуин – в Ночь всех святых. Возможно, это сказывается.

Предвыборные разборки, политические скандалы вокруг нацотбора Евровидения, многолетнее напряжение на фронте... Вас это не выбивает из колеи? Не блокирует художественные помыслы, направленные на креатив?

Я – не человек хайпа. К тому же, классический интроверт: меня не так просто вытащить из моего мира и заразить какими-то сиюминутными вещами. Поэтому спокойно реагирую на предвыборные гонки и Евровидение, а вот война – это такая рана, которая не заживает.

В этом случае у меня, скорее, все наоборот: когда над тобой нависает постоянная тревога, хочется писать и продуцировать музыку, которая объединяет, которая несет радость жизни и любовь. Жить здесь и сейчас, улучшать жизнь свою и окружающих, делать свое дело на пределе возможностей – это мой рецепт принимать то, что ты не в состоянии изменить.

Читайте также: Мне говорили: Ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью с Романом Скрыпиным

В этом году Украина не едет на Евровидение. Роман Скрыпин считает, что это – победа. А как считаете вы?

На Гластонбери в этом году нет ни одного украинского артиста – вот это меня больше беспокоит. Жаль, Pianoбой не приглашают. Но ничего, мы все равно прорвемся.

"Пока идет война, я в Россию не поеду"

В свое время вы заняли принципиальную позицию относительно выступлений в России. "Почему нельзя кормить семью, работая в Украине?"– интересовались у коллег по цеху. Как вам живется без российского рынка?

В первые годы пришлось сложно, потому что до 2014-го у Pianoбоя были большие перспективы в России и неплохие гастрольные заработки. Но ничего, мы быстро переориентировались, поэтому жаловаться не стоит. Конечно, российский рынок гораздо интереснее с точки зрения денег. К тому же, там много прекрасной, отзывчивой публики, которая все понимает правильно. Но пока идет война, я с гастролями в Россию не поеду. Хотя верю, что когда отношения между нами станут, как у цивилизованных соседей: уважение к территории и культуре друг друга.

С Земфирой, после прекращения сотрудничества, поддерживаете общение?

Поддерживаю. В 2016 году даже ездили с сыном в Лондон на концерт Земфиры. Поиграли немного вместе. Она – один из тех музыкантов, которые ближе мне по духу. Мечтаем когда-то еще поработать.



Дмитрий Шуров и Земфира

В середине "нулевых" вы выступали в составе группы Esthetic Education. Фронтмен Луи Франк в браке с российской актрисой Диной Корзун, которая снималась в одном из сезонов крутой саги Peaky blinders. Отсюда сразу два вопроса: дружите ли вы семьями и относитесь ли к поклонникам сериала о клане Шелби?

С Луи и его семьей мы не дружим. Сериал не видел. Последние годы я работаю как вол. Графики такие плотные, а дороги в Украине такие плохие, что мне реально некогда смотреть сериалы. К тому же, надо оставить какие-то занятия на пенсию (Улыбается).

Читал, что в детстве и юности вам было комфортно наедине с собой. Песня Pianoбой "Все, що тебе не вбиває" – сколько в ней собственного опыта, переживаний, эмоций?

Эту песню я написал после серьезного испытания ненавистью людей уже во взрослом возрасте. Она, по сути, о том, что всегда найдутся те, кто будет тебя хейтить, кто ударит, когда ты упадешь. Но надо верить в себя, иметь силы вставать после любого падения, ведь всегда в жизни есть хотя бы один человек, который нуждается и любит тебя.

Читайте также: Я для себя прошел все конкурсы, Сергей Бабкин о Евровидение и хите, которым покорил радио

Эта песня – о белых воронах, о не таких, как все. Школьный буллинг – это уже тема клипа, которую придумал режиссер Гео Лерос. Потому что школа – это самая простая метафора системы, которая душит в свободном человеке все индивидуальное, заставляет становиться ее винтиком. Я, по сути, всю жизнь являюсь белой вороной, поэтому в этой песне 100 процентов моих собственных переживаний.

"Перед концертом выпиваю бокал красного сухого"

У вас – почти взрослый сын. Он растет другим? Потому что внешне, по крайней мере, вы – очень похожи.

Ну, единственное можно сказать точно: он унаследовал мою страсть к музыке. Играет на всех музыкальных инструментах, которые может найти дома. Пишет песни, очень похожие сейчас на Валентина Стрыкало. Постоянно меняет свои интересы: то он скейтер, то серфер, то спидкубер, то сноубордист. Он – человек с широким мировоззрением, многим интересуется. Уже сейчас Левко – мой помощник на гастролях.

Как-то вы сказали, что за обращение "Димуля" можете убить. Кто решался так рисковать с вами?

Конечно, я шучу по поводу убийства, но реально не люблю уменьшительных имен. Меня это раздражает. Ближайший круг об этом знает, а вот незнакомые могут иногда такое сказать.

"Я люблю выпить и напиться" – это также из вашего интервью. Какие напитки предпочитаете и способны ли вы работать под "допингом"?

Не знаю, где я говорил о "напиться". Не напивался уже много лет, потому что графики такие, что ты не можешь себе это позволить. Каждый день есть дела – ты не можешь подставлять людей. А вот выпить люблю. Перед концертом выпиваю бокал красного сухого. Иногда вечером любим с женой выпить два-три шота текилы. Работать "под допингом" я не умею, а вот под бокальчиком красного сухого – вполне. Вино в небольшом количестве вдохновляет и расслабляет.



Pianoбой

Как вы себе представляете собственное будущее? Предполагаете ли, что наступит такой день, когда скажете себе, например, такое: стоп, со сценой пора завязывать, сосредоточусь на композиторстве?

Есть у меня мечта стать лучшим кинокомпозитором страны. А может и больше. В последние годы я забросил это ради Pianoбоя с его плотными гастролями. В течение трех лет, по сути, удалось сделать только две ленты – "Полина" (с Жаном Рено) и "Слуга Народа". Но я буду наверстывать!