"Война" принца Гарри и Меган против СМИ: британские политики публично отреагировали на конфликт

Герцоги Сассекские оказались в центре громкого скандала. Принц Гарри и Меган Маркл подали судебный иск против популярных британских таблоидов. По словам инсайдеров, королевская семья не одобряет такую "войну" с журналистами. А вот представительницы парламента решили наоборот встать на защиту строптивых супругов.

Как известно, в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) герцоги Сассекские объяснили, почему затеяли судебную тяжбу с прессой. По их словам, журналисты не уважают их право на частную жизнь, поэтому часто в погоне за сенсациями нарушали закон. Такое заявление вызвало двоякое отношение в обществе: одни британцы стали на защиту принца Гарри и Меган Маркл, другие – осудили за лицемерие, ведь пара должна быть готовой к вниманию прессы.

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Представители королевской семьи решили не вмешиваться в скандальное дело, получившее немалый резонанс в мире. А вот представительницы британского парламента решились заступиться за принца Гарри и Меган Маркл. 72 женщины-политики на написали открытое письмо, в котором публично выразили поддержку герцогини.

"Женщины-депутаты от всех политических партий отвергли в сторону все свои разногласия, чтобы выразить свою солидарность с герцогиней Сассекской. В некоторых случаях статьи и заголовки СМИ были вторжением в вашу частную жизнь и пытались бросить на вас тень, без всякой на то причины. Женщины-члены Парламента поддерживают вас в том, что нельзя допустить, чтобы это осталось без наказания", – говорится в заявлении, которое разместила Холли Линч, глава Лейбористской партии.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4 — Holly Lynch MP (@HollyLynch5) 29 жовтня 2019 р.

Что известно о "войне" герцогов Сассекских с прессой?

В начале октября 2019 года принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. В иске герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям, что нарушает его права человека. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили информацию о судебном деле, не разглашая всех деталей. В то же время представители Елизаветы II не указали, поддерживают ли родственники принца Гарри такое скандальное решение. А вот инсайдеры из дворца уверены: вся семья не в восторге от такой выходки принца Гарри.

Но это было только начало "войны" с прессой. Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцогиня заявила: журналисты пересекли границу закона и неправомерно получили ее личную переписку со скандальным отцом. Фрагменты рукописей опубликовали в таблоиде, поэтому нарушили политику конфиденциальности королевской семьи.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях,

– заявил принц Гарри.

Журналисты уже назвали такие действия герцогов Сассекских "тотальной войной", а новости об этом конфликте оказались на страницах всех изданий. В то же время принц Гарри и Меган Маркл уже обратились к экспертам, которые помогают им улучшить имидж в стране. Кроме этого, они нашли способ борьбы со СМИ: отныне герцоги Сассекские сами информируют общественность о всех новостях относительно их деятельности, публикуя все на инстаграм-странице.