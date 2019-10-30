"Война" принца Гарри и Меган против СМИ: британские политики публично отреагировали на конфликт
Герцоги Сассекские оказались в центре громкого скандала. Принц Гарри и Меган Маркл подали судебный иск против популярных британских таблоидов. По словам инсайдеров, королевская семья не одобряет такую "войну" с журналистами. А вот представительницы парламента решили наоборот встать на защиту строптивых супругов.
Как известно, в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) герцоги Сассекские объяснили, почему затеяли судебную тяжбу с прессой. По их словам, журналисты не уважают их право на частную жизнь, поэтому часто в погоне за сенсациями нарушали закон. Такое заявление вызвало двоякое отношение в обществе: одни британцы стали на защиту принца Гарри и Меган Маркл, другие – осудили за лицемерие, ведь пара должна быть готовой к вниманию прессы.
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Представители королевской семьи решили не вмешиваться в скандальное дело, получившее немалый резонанс в мире. А вот представительницы британского парламента решились заступиться за принца Гарри и Меган Маркл. 72 женщины-политики на написали открытое письмо, в котором публично выразили поддержку герцогини.
"Женщины-депутаты от всех политических партий отвергли в сторону все свои разногласия, чтобы выразить свою солидарность с герцогиней Сассекской. В некоторых случаях статьи и заголовки СМИ были вторжением в вашу частную жизнь и пытались бросить на вас тень, без всякой на то причины. Женщины-члены Парламента поддерживают вас в том, что нельзя допустить, чтобы это осталось без наказания", – говорится в заявлении, которое разместила Холли Линч, глава Лейбористской партии.
Что известно о "войне" герцогов Сассекских с прессой?
В начале октября 2019 года принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. В иске герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям, что нарушает его права человека. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили информацию о судебном деле, не разглашая всех деталей. В то же время представители Елизаветы II не указали, поддерживают ли родственники принца Гарри такое скандальное решение. А вот инсайдеры из дворца уверены: вся семья не в восторге от такой выходки принца Гарри.
Но это было только начало "войны" с прессой. Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцогиня заявила: журналисты пересекли границу закона и неправомерно получили ее личную переписку со скандальным отцом. Фрагменты рукописей опубликовали в таблоиде, поэтому нарушили политику конфиденциальности королевской семьи.
Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях,
– заявил принц Гарри.
Журналисты уже назвали такие действия герцогов Сассекских "тотальной войной", а новости об этом конфликте оказались на страницах всех изданий. В то же время принц Гарри и Меган Маркл уже обратились к экспертам, которые помогают им улучшить имидж в стране. Кроме этого, они нашли способ борьбы со СМИ: отныне герцоги Сассекские сами информируют общественность о всех новостях относительно их деятельности, публикуя все на инстаграм-странице.